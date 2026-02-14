Acesse sua conta
Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil

À espera de seu segundo filho com Léo Santana, a dançarina brilhou na segunda noite do camarote (14)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:59

Lore Improta
Lore Improta Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

O brilho da segunda noite do Expresso 2222, neste sábado (14), ganhou um reforço especial. Lore Improta surgiu radiante no Edifício Oceania, ostentando não apenas um look azul cravejado de pedrarias coloridas, mas também a barriguinha de cinco meses de sua segunda gestação. Em um papo exclusivo com o Correio, a dançarina, abriu o coração sobre a ausência física e a presença espiritual de Preta Gil.

“A Preta faz parte da nossa vida, estamos sempre lembrando dela. Ela deixou um legado, uma história de muito amor e empatia”, revelou Lore, emocionada ao circular pelo memorial montado no camarote.

Para a musa, o tributo que a família Gil organizou este ano é a tradução exata de quem era a cantora: “Preta era aquela pessoa que abraçava todo mundo. Ver todo esse carinho e tantas homenagens é sentir que ela é eterna. Vamos sempre lembrar dela com alegria e felicidade”.

