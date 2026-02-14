Amiga e maquiadora de Preta Gil relembra preferências da cantora e momentos no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:42
Presente no Camarote Expresso 2222, na tarde deste sábado (14), a maquiadora Soraya Rocha, que trabalhou por mais de 10 anos com Preta Gil, relembrou momentos ao lado da cantora e destacou suas preferências em maquiagem.
Soraya contou que Preta sempre foi vaidosa e apaixonada por maquiagem. Embora gostasse de diferentes estilos, havia uma cor que encantava especialmente a filha de Gil: o dourado.
“Ela era filha de Oxum, então tudo que fosse dourado, que a deixasse bem iluminada, ela amava. É por isso que o Expresso está todo decorado de dourado por causa dela”, revelou.
Soraya também recordou momentos de Carnaval vividos ao lado da artista. “Eu sempre gostei de Léo Santana e, toda vez que ele estava passando, eu olhava para ela e falava: ‘É o Léo Santana, faz o L’”, contou, com um sorriso no rosto ao relembrar os momentos com Preta. Acompanhar a passagem do cantor agora é mais uma lembrança da presença, da personalidade e do carinho dela. “Toda vez que ele passa, eu lembro dela”, completou.