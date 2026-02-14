CAMAROTE EXPRESSO 2222

Amiga e maquiadora de Preta Gil relembra preferências da cantora e momentos no Carnaval

Soraya Rocha trabalhou por mais de 10 anos com Preta Gil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:42

Soraya Rocha trabalhou por mais de 10 anos com Preta Gil Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO/ Reprodução/ Redes sociais

Presente no Camarote Expresso 2222, na tarde deste sábado (14), a maquiadora Soraya Rocha, que trabalhou por mais de 10 anos com Preta Gil, relembrou momentos ao lado da cantora e destacou suas preferências em maquiagem.

Soraya contou que Preta sempre foi vaidosa e apaixonada por maquiagem. Embora gostasse de diferentes estilos, havia uma cor que encantava especialmente a filha de Gil: o dourado.

“Ela era filha de Oxum, então tudo que fosse dourado, que a deixasse bem iluminada, ela amava. É por isso que o Expresso está todo decorado de dourado por causa dela”, revelou.