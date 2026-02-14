Acesse sua conta
Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Grupo pretendia jogar panfletos com resultado da Supercopa Rei na área externa do reality, mas plano foi cancelado após expulsão do ex-jogador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:43

Edilson Capetinha no 'BBB 26'
Edilson Capetinha no 'BBB 26' Crédito: Globo/Reprodução

Integrantes da torcida do Sport Club Corinthians Paulista no Rio de Janeiro chegaram a planejar uma ação para tentar enviar informações externas a Edilson Capetinha dentro do Big Brother Brasil 26. A iniciativa previa o uso de um helicóptero para lançar panfletos nas proximidades da casa do reality, exibido pela TV Globo.

Segundo vídeos obtidos pela coluna Fábia Oliveira, os torcedores queriam divulgar o resultado da Supercopa Rei, vencida pelo Corinthians no início do mês. Em uma das gravações, um homem afirma que o grupo teria identificado a localização da casa e sugere que a ação poderia acontecer. Em outro vídeo, aparece uma caixa com panfletos que traziam a mensagem: “Ei, Capetinha! Sem sinal aí dentro? Mas aqui é sinal de campeão! Supercopa é do Coringão”, além de uma foto do ex-atleta.

O plano, no entanto, foi frustrado na manhã deste sábado (14), após a expulsão de Edilson do programa. O ex-jogador deixou o reality depois de atingir o rosto de Leandro durante uma discussão, atitude que fere as regras da atração.

No começo do mês, Edilson havia questionado o apresentador Tadeu Schmidt sobre o resultado da final entre Corinthians e Flamengo pela Supercopa Rei. O apresentador não revelou a informação na ocasião. A equipe paulista venceu a partida por 2 a 0.

