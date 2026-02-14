BBB 26

VEJA a briga entre Edilson Capetinha e Leandro Boneco que causou a expulsão do ex-jogador do BBB 26

Pentacampeão foi desclassificado do reality show neste sábado (14)

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 09:56

Briga entre Leandro Boneco e Edilson Capetinha Crédito: Reprodução/Globo

Edilson Capetinha foi desclassificado do BBB 26 na manhã deste sábado (14), após se envolver em uma briga com Leandro Boneco. O pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira chegou a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo. A decisão sobre a saída do ex-jogador baiano foi confirmada pela Globo em comunicado.

"Neste sábado, dia 14, Edilson foi desclassificado do ‘BBB 26’. Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.", diz a nota da emissora.