Jonas conquista a segunda liderança seguida no BBB26

Monique Lobo
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 23:39
Jonas conquistou mais uma liderança no BBB26, nesta sexta-feira (13). Depois de um dia na prova de resistência, ele disputou a fase final da competição pela liderança com Gabriela e Jordana e saiu vitorioso.
A prova misturava resistência e sorte. E, foi justamente o segundo elemento que garantiu a Jonas uma estadia mais longa do quarto do líder.
Confira a ordem de eliminação da prova:
Chaiany;
Edilson;
Ana Paula;
Solange;
Leandro;
Milena;
Babu;
Juliano;
Marciele;
Maxiane;
Alberto Cowboy;
Breno;
Samira.