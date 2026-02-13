Acesse sua conta
Jonas conquista a segunda liderança seguida no BBB26

Depois de um dia de prova, ele superou Jordana e Gabriela em uma etapa de sorte

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 23:39

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Jonas conquistou mais uma liderança no BBB26, nesta sexta-feira (13). Depois de um dia na prova de resistência, ele disputou a fase final da competição pela liderança com Gabriela e Jordana e saiu vitorioso.

A prova misturava resistência e sorte. E, foi justamente o segundo elemento que garantiu a Jonas uma estadia mais longa do quarto do líder.

Confira a ordem de eliminação da prova:

Chaiany;

Edilson;

Ana Paula;

Solange;

Leandro;

Milena;

Babu;

Juliano;

Marciele;

Maxiane;

Alberto Cowboy;

Breno;

Samira.

Tags:

Bbb bbb 26 Líder Prova do Líder Jonas

