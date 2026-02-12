Acesse sua conta
Prova de resistência desta quinta (12) vai definir o novo líder do BBB26; confira a dinâmica da semana

Chaiany foi a primeira eliminada da disputada na primeira rodada da prova

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:18

Prova do líder de resistência nesta quinta (12)
Prova do líder de resistência nesta quinta (12) Crédito: Reprodução

O quarto do Líder, no BBB 26, ainda tem um novo hóspede. A prova de liderança na noite desta quinta-feira (12) é de resistência. Com ajuda dos Dummies, Tadeu Schmidt explicou aos brothers que eles precisavam ocupar seis plataformas giratórias e, ao longo da prova, um jogador se tornará o mestre da rodada.

O mestre joga os dados, um da consequência, de cor preta, e outro do mestre, de cor laranja. Ele vai ter que escolher uma pessoa de cada plataforma sorteada pelos dados e, aquele escolhido no dado preto enfrenta uma consequência, e aquele escolhido por causa do dado laranja se torna o novo mestre.

A primeira rodada da prova já começou como eliminatória. Marciele foi a primeira mestre do jogo e escolheu eliminar Chaiany, que saiu indignada prometendo colocar todos no tá com nada. Em seguida foi a vez de Breno assumir o controle do jogo. Ele escolheu Alberto Cowboy para sofrer uma consequência: um banho de tinta. O jogo continua ao longo da noite até que reste o futuro líder.

Dinâmica da semana

Tadeu também anunciou como vai funcionar a dinâmica da semana. Ele revelou que nesta sexta-feira (13), vai ter o Bloco do Paredão. A ação vai trazer diversas consequências para os confinados.

Confira como vai ser:

Sexta-feira (13)

Bloco do Paredão

  • Uma pessoa do VIP e uma da Xepa trocam de lugar;
  • Alguém vai perder o voto;
  • Alguém vai ficar imune;
  • Alguém vai direto para o paredão.

Sábado (14)

Prova do Anjo

Domingo (15)

Presente do Anjo

  • Poderá ganhar uma imunidade para doar a outro participante.

Formação de paredão

  • Imunidades: uma pelo Bloco do Paredão, uma pelo Anjo e uma a mais pelo presente do Anjo;
  • Emparedados: um pelo Bloco do Paredão, um pelo líder, e os dois mais votados da casa;
  • Bate e volta: 3 jogam e 1 se salva.

Terça-feira (17)

  • Eliminação.

