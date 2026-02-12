Prova de resistência desta quinta (12) vai definir o novo líder do BBB26; confira a dinâmica da semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:18
O quarto do Líder, no BBB 26, ainda tem um novo hóspede. A prova de liderança na noite desta quinta-feira (12) é de resistência. Com ajuda dos Dummies, Tadeu Schmidt explicou aos brothers que eles precisavam ocupar seis plataformas giratórias e, ao longo da prova, um jogador se tornará o mestre da rodada.
O mestre joga os dados, um da consequência, de cor preta, e outro do mestre, de cor laranja. Ele vai ter que escolher uma pessoa de cada plataforma sorteada pelos dados e, aquele escolhido no dado preto enfrenta uma consequência, e aquele escolhido por causa do dado laranja se torna o novo mestre.
A primeira rodada da prova já começou como eliminatória. Marciele foi a primeira mestre do jogo e escolheu eliminar Chaiany, que saiu indignada prometendo colocar todos no tá com nada. Em seguida foi a vez de Breno assumir o controle do jogo. Ele escolheu Alberto Cowboy para sofrer uma consequência: um banho de tinta. O jogo continua ao longo da noite até que reste o futuro líder.
Tadeu também anunciou como vai funcionar a dinâmica da semana. Ele revelou que nesta sexta-feira (13), vai ter o Bloco do Paredão. A ação vai trazer diversas consequências para os confinados.
Confira como vai ser:
Bloco do Paredão
Prova do Anjo
Presente do Anjo
Formação de paredão