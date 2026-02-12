Acesse sua conta
Irmão de sister diz que BBB é armado e dispara contra Babu

Honorato Morais afirmou que permanência do ator é “inaceitável” após eliminação de Sarah Andrade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:59

Babu Santana no BBB 26
Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução

A eliminação de Sarah Andrade no último paredão do BBB 26 provocou reação nas redes sociais. Honorato Morais, irmão da participante Jordana Morais, criticou o resultado e afirmou que a permanência de Babu Santana no programa é injustificável.

Sarah deixou a disputa na terça-feira (10), com 69,13% dos votos, em um paredão que também teve Babu e Sol Vega. Após o anúncio, Honorato publicou vídeos e textos questionando a decisão do público.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

“É inaceitável um cara continuar dentro do BBB tendo atitudes como as que ele tem tido com as mulheres. Ofende, trata com ignorância, é grosseiro o tempo todo… Não dá para aceitar que o público permita que alguém com esse comportamento continue no BBB enquanto tiram a Sarah”, declarou.

Ele também mencionou situações envolvendo outras participantes. “Eu acho inaceitável a forma como ele tratou a Samira por causa de algo que aconteceu na hora do raio-X. Ele teve coragem de falar que vai cortar o cabelo da Jordana. E olha a maneira como está tratando a Gabi”, afirmou.

Em outra publicação, Honorato comentou a postura de alguns confinados após a expulsão de Sol Vega. “Eles são os vilões. Não têm respeito nem pela saída do companheiro. Em uma luta de MMA, o cara que ganha vai lá e cumprimenta o adversário com respeito, mas esse grupo não tem respeito pelos adversários”, escreveu, citando também Ana Paula e Juliano.

As declarações repercutiram entre fãs do reality, que se dividiram sobre o posicionamento do familiar da sister. Até o momento, a TV Globo não comentou as críticas.

