FOLIA

Léo Santana faz nanopigmentação capilar e chega com novo visual para o Carnaval de Salvador

Técnica também é utilizada por Roberto Carlos e tem ganhado espaço entre artistas que vivem sob os holofotes

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:24

Léo Santana Crédito: Reprodução

Um dos nomes mais esperados pelos foliões no Carnaval 2026, Léo Santana decidiu inovar para a folia. O cantor decidiu se submeter a uma nanopigmentação capilar para manter o visual alinhado durante a folia.

O procedimento consiste na aplicação de pigmentos específicos no couro cabeludo para simular fios e criar a impressão de maior densidade capilar. A técnica utiliza agulhas ultrafinas e pigmentos próprios para garantir um resultado discreto e natural, especialmente eficiente sob câmeras de alta definição, realidade constante na rotina de artistas.

Léo Santana 1 de 23

Conhecido como rei do brega de luxo, Ceian Muniz também decidiu aderir à técnica. “Estou extremamente satisfeito. Foi uma das melhores decisões que já tomei. A equipe me explicou cada etapa, garantindo segurança e tranquilidade. O resultado é surpreendente: uma mudança visível, mas sutil”, afirmou.

A nanopigmentação também é apontada como uma das escolhas de Roberto Carlos, reforçando a popularização do procedimento entre nomes consolidados da música brasileira.

Com agenda intensa no Carnaval e exposição constante nas redes sociais e na televisão, artistas têm buscado soluções estéticas que garantam praticidade e aparência uniforme durante toda a temporada de shows.