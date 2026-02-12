Filhos, água na galera e gari com gingado: veja as fotos de Bell Marques na quinta de Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:28
O Carnaval de Salvador começou em ritmo acelerado para Bell Marques. No comando do Bloco da Quinta, nesta quinta-feira (12), o artista reuniu os filhos no trio, refrescou a multidão com jatos de água e ainda viu uma gari virar destaque ao dançar com foliões no meio do circuito. As imagens da noite mostram a mistura de gerações no palco e a energia contagiante do público espalhado pelas ruas.
Veja as fotos:
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval
