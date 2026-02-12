Acesse sua conta
Filhos, água na galera e gari com gingado: veja as fotos de Bell Marques na quinta de Carnaval

Cantor também recebeu Alexandre Peixe no seu trio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:28

Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador começou em ritmo acelerado para Bell Marques. No comando do Bloco da Quinta, nesta quinta-feira (12), o artista reuniu os filhos no trio, refrescou a multidão com jatos de água e ainda viu uma gari virar destaque ao dançar com foliões no meio do circuito. As imagens da noite mostram a mistura de gerações no palco e a energia contagiante do público espalhado pelas ruas.

Veja as fotos:

Bell Marques canta ao lado dos filhos Rafa e Pipo
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

