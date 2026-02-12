Cor e número da sorte de hoje (12 de fevereiro): como os signos podem destravar oportunidades e atrair mais equilíbrio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:00
Hoje, 12 de fevereiro, é um daqueles dias em que pequenas escolhas fazem grande diferença. Organização, foco e maturidade emocional ajudam a evitar conflitos e a abrir caminhos no trabalho e na vida pessoal. As cores e números da sorte funcionam como apoio para fortalecer intenção e confiança.
Áries: Momento ideal para organizar prioridades e evitar impulsos. Conversas objetivas ajudam a alinhar expectativas.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 9
Touro: Persistência traz resultado concreto hoje. Evite teimosia em situações que pedem adaptação.
Cor da sorte: Verde musgo
Número da sorte: 4
Gêmeos: Comunicação estratégica pode abrir portas importantes. Cuidado com promessas feitas no impulso.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Câncer: O dia pede equilíbrio emocional antes de qualquer decisão financeira. Confie mais na sua intuição.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: Organização e planejamento fortalecem sua posição profissional. Não deixe pequenos detalhes passarem.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Virgem: Excelente momento para resolver pendências e ajustar metas. Foco total no que depende só de você.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 6
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Libra: Parcerias ganham destaque hoje. Conversas francas evitam mal entendidos.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 3
Escorpião: Controle emocional será sua maior força. Evite disputas desnecessárias.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 10
Sagitário: Novas ideias podem surgir, mas exigem planejamento antes de agir. Prudência nas finanças.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: Dia favorável para estruturar projetos e pensar no longo prazo. Disciplina traz segurança.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 1
Aquário: Mudanças sutis podem trazer benefícios futuros. Observe antes de tomar decisões importantes.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 7
Peixes: Sensibilidade em alta, mas mantenha os pés no chão. Organização ajuda a reduzir ansiedade.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 12