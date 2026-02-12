Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (12 de fevereiro): como os signos podem destravar oportunidades e atrair mais equilíbrio

A energia do dia favorece decisões práticas, ajustes financeiros e atitudes que trazem segurança a longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 12 de fevereiro, é um daqueles dias em que pequenas escolhas fazem grande diferença. Organização, foco e maturidade emocional ajudam a evitar conflitos e a abrir caminhos no trabalho e na vida pessoal. As cores e números da sorte funcionam como apoio para fortalecer intenção e confiança.

Áries: Momento ideal para organizar prioridades e evitar impulsos. Conversas objetivas ajudam a alinhar expectativas.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 9

Touro: Persistência traz resultado concreto hoje. Evite teimosia em situações que pedem adaptação.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 4

Gêmeos: Comunicação estratégica pode abrir portas importantes. Cuidado com promessas feitas no impulso.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: O dia pede equilíbrio emocional antes de qualquer decisão financeira. Confie mais na sua intuição.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Organização e planejamento fortalecem sua posição profissional. Não deixe pequenos detalhes passarem.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Excelente momento para resolver pendências e ajustar metas. Foco total no que depende só de você.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 6

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Parcerias ganham destaque hoje. Conversas francas evitam mal entendidos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 3

Escorpião: Controle emocional será sua maior força. Evite disputas desnecessárias.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 10

Sagitário: Novas ideias podem surgir, mas exigem planejamento antes de agir. Prudência nas finanças.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Dia favorável para estruturar projetos e pensar no longo prazo. Disciplina traz segurança.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 1

Aquário: Mudanças sutis podem trazer benefícios futuros. Observe antes de tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 7

Peixes: Sensibilidade em alta, mas mantenha os pés no chão. Organização ajuda a reduzir ansiedade.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 12

