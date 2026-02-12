Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cientistas identificam como os rins envelhecem e revelam remédio que funciona como protetor renal

Estudo usa peixe que envelhece rápido para mostrar como um remédio para diabetes pode proteger os rins

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:50

Pesquisa revela que remédio comum mantém os rins mais saudáveis mesmo com o avanço da idade
Pesquisa revela que remédio comum mantém os rins mais saudáveis mesmo com o avanço da idade Crédito: (Foto: Reprodução/ Youtube)

Você já pensou que um remédio bastante usado no dia a dia poderia ser a chave para manter os rins saudáveis por mais tempo? Foi exatamente isso que uma nova pesquisa científica começou a indicar.

O estudo, publicado na Kidney International, mostrou que os chamados inibidores de SGLT2, medicamentos já conhecidos no tratamento do diabetes, podem ter um papel importante na proteção dos rins contra os efeitos do envelhecimento.

Doença Renal - como afeta os rins

O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Os rins desempenham papel fundamental no funcionamento do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Doença renal mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo  por Imagem gerada por inteligência artificial
A água ajuda a evitar o acúmulo de toxinas nos rins, contribuindo para prevenir o câncer renal (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Cuidar da saúde dos rins no dia a dia é fundamental para evitar o câncer renal (Imagem: VectorMine | Shutterstock) por Imagem: VectorMine | Shutterstock
A síndrome nefrótica compromete o processo de filtração do sangue nos rins (Imagem: Butusova Elena | Shutterstock) por Imagem: Butusova Elena | Shutterstock
1 de 6
O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock

A descoberta chama atenção porque esses remédios já são receitados para milhões de pessoas e, até pouco tempo atrás, eram vistos principalmente como aliados no controle do açúcar no sangue.

Agora, os cientistas estão entendendo que seus benefícios podem ir muito além disso.

O modelo vivo que acelera o tempo

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores usaram um animal bastante diferente: o killifish turquesa africano.

Esse pequeno peixe tem uma vida extremamente curta, de apenas alguns meses, o que permite observar todo o processo de envelhecimento em um período muito menor do que em outros animais.

Por isso, os cientistas conseguiram acompanhar, em poucas semanas, mudanças que em humanos levariam décadas para aparecer.

Durante o envelhecimento, os rins do peixe começaram a apresentar problemas bem parecidos com os vistos em pessoas mais velhas, como falhas na filtragem do sangue, perda de pequenos vasos sanguíneos e aumento da inflamação.

Esses sinais confirmaram que o animal é um bom modelo para estudar como os rins envelhecem.

Leia mais

Imagem - A estrada mais bonita da Colômbia tem passeio perto de vulcão e rota na charneca

A estrada mais bonita da Colômbia tem passeio perto de vulcão e rota na charneca

Imagem - ANTES e DEPOIS: casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

ANTES e DEPOIS: casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

Imagem - Por que essas pessoas no Brasil vivem até os 110 anos: quais são os segredos?

Por que essas pessoas no Brasil vivem até os 110 anos: quais são os segredos?

O segredo da proteção escondido no remédio

Quando os pesquisadores passaram a tratar os peixes com os inibidores de SGLT2, os resultados chamaram a atenção.

Os rins dos animais permaneceram em melhores condições por mais tempo, com menos desgaste das estruturas responsáveis pela filtragem e com funcionamento celular mais estável.

Além disso, o tratamento ajudou a manter a produção de energia das células e reduziu a inflamação ligada ao avanço da idade. Na prática, isso significa que o órgão continuou funcionando de forma mais eficiente, mesmo com o passar do tempo.

Para os cientistas, essas observações ajudam a explicar por que esse tipo de remédio vem mostrando bons resultados na proteção dos rins e do coração em diferentes grupos de pacientes.

Tags:

Ciência

Mais recentes

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
Imagem - Bruna Marquezine desembarca em Salvador para passar Carnaval com bolsa de R$ 18 mil

Bruna Marquezine desembarca em Salvador para passar Carnaval com bolsa de R$ 18 mil
Imagem - Colocar uma planta simples no quarto pode reduzir a umidade e o mofo

Colocar uma planta simples no quarto pode reduzir a umidade e o mofo

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona