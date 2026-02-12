CIÊNCIA

Cientistas identificam como os rins envelhecem e revelam remédio que funciona como protetor renal

Estudo usa peixe que envelhece rápido para mostrar como um remédio para diabetes pode proteger os rins

Agência Correio

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:50

Pesquisa revela que remédio comum mantém os rins mais saudáveis mesmo com o avanço da idade Crédito: (Foto: Reprodução/ Youtube)

Você já pensou que um remédio bastante usado no dia a dia poderia ser a chave para manter os rins saudáveis por mais tempo? Foi exatamente isso que uma nova pesquisa científica começou a indicar.

O estudo, publicado na Kidney International, mostrou que os chamados inibidores de SGLT2, medicamentos já conhecidos no tratamento do diabetes, podem ter um papel importante na proteção dos rins contra os efeitos do envelhecimento.

A descoberta chama atenção porque esses remédios já são receitados para milhões de pessoas e, até pouco tempo atrás, eram vistos principalmente como aliados no controle do açúcar no sangue.

Agora, os cientistas estão entendendo que seus benefícios podem ir muito além disso.

O modelo vivo que acelera o tempo

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores usaram um animal bastante diferente: o killifish turquesa africano.

Esse pequeno peixe tem uma vida extremamente curta, de apenas alguns meses, o que permite observar todo o processo de envelhecimento em um período muito menor do que em outros animais.

Por isso, os cientistas conseguiram acompanhar, em poucas semanas, mudanças que em humanos levariam décadas para aparecer.

Durante o envelhecimento, os rins do peixe começaram a apresentar problemas bem parecidos com os vistos em pessoas mais velhas, como falhas na filtragem do sangue, perda de pequenos vasos sanguíneos e aumento da inflamação.

Esses sinais confirmaram que o animal é um bom modelo para estudar como os rins envelhecem.

O segredo da proteção escondido no remédio

Quando os pesquisadores passaram a tratar os peixes com os inibidores de SGLT2, os resultados chamaram a atenção.

Os rins dos animais permaneceram em melhores condições por mais tempo, com menos desgaste das estruturas responsáveis pela filtragem e com funcionamento celular mais estável.

Além disso, o tratamento ajudou a manter a produção de energia das células e reduziu a inflamação ligada ao avanço da idade. Na prática, isso significa que o órgão continuou funcionando de forma mais eficiente, mesmo com o passar do tempo.