Colocar uma planta simples no quarto pode reduzir a umidade e o mofo

Em poucos dias, os moradores percebem que o ambiente está mais seco e agradável

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:30

Conheça a alternativa silenciosa que purifica ambientes fechados e ajuda moradores com problemas respiratórios Crédito: Reprodução YouTube

Muitas famílias buscam formas de melhorar a qualidade do ar sem precisar gastar fortunas com eletricidade.

Com as fortes chuvas de verão, o aumento da umidade provoca o surgimento de manchas escuras nas paredes e um cheiro forte de mofo que incomoda os moradores.

Embora existam aparelhos para desumidificar o local, eles costumam ser barulhentos e gastam muita energia elétrica mensalmente.

Como alternativa, a samambaia-de-Boston (Nephrolepis exaltata) surge para purificar o ambiente doméstico de maneira totalmente silenciosa e eficiente.

Benefícios biológicos

Essa espécie utiliza o vapor d'água presente no ar para manter seu próprio ciclo de vida saudável, aproveitando o excesso de umidade. O processo biológico das folhas reduz drasticamente o mofo e o bolor em poucos dias de uso.

Instalar os vasos em cômodos fechados ou úmidos ajuda a manter as superfícies das paredes limpas por muito mais tempo.

Dessa forma, a casa fica mais protegida contra fungos que prejudicam a estrutura e a saúde dos moradores e, de quebra, o ambiente ganha um toque de beleza com essa planta linda e imponente.

Cuidados com a planta

O cultivo exige luz indireta e temperaturas constantes que variam de 18°C a 25°C. Manter o vaso em banheiros ou próximo de janelas também favorece o crescimento rápido da folhagem verdejante.

A rega deve ocorrer com frequência para conservar a terra sempre úmida, mas nunca totalmente encharcada para não apodrecer as raízes. Em dias de calor, borrifar água nas folhas ajuda a simular o clima ideal da espécie.

Saúde respiratória dos moradores

Idosos e pessoas com alergias crônicas encontram nessa planta um auxílio fundamental para o bem-estar diário em casa.

Ambientes climatizados naturalmente evitam reações adversas e complicações respiratórias graves em moradores sensíveis.

Basta realizar a poda de folhas secas periodicamente para garantir que a purificação continue ocorrendo de forma saudável.