Pare agora: é assim que a bateria do celular vai embora e descarrega rápido

Muitos mitos sobre carregamento podem estar destruindo seu smartphone; saiba o que os especialistas recomendam fazer

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:00

Levar o smartphone até o desligamento automático pode reduzir drasticamente a vida útil do componente
Levar o smartphone até o desligamento automático pode reduzir drasticamente a vida útil do componente Crédito: Freepik

Você já percebeu que seu celular parece descarregar mais rápido a cada mês que passa? Essa frustração atinge quase todos os donos de smartphones que ignoram as recomendações técnicas de uso.

Muitas vezes, o culpado não é o aparelho, mas sim os hábitos de carregamento que herdamos de tecnologias antigas.

Mitos difundidos sobre como cuidar da bateria acabam sendo o maior inimigo da longevidade do seu dispositivo móvel.

Um erro clássico é acreditar que o telefone precisa de cargas completas, de um extremo ao outro, para funcionar bem.

Fuja do vício de descarregar tudo

Segundo especialistas, a ideia de que você deve descarregar o celular completamente é um conceito totalmente ultrapassado.

As baterias modernas de íon-lítio foram projetadas para operar melhor em estados parciais de energia constante.

Na verdade, levar o smartphone até o desligamento automático pode reduzir drasticamente a vida útil do componente.

Esse comportamento força as células de energia a trabalharem sob alta pressão, acelerando o desgaste natural do hardware.

Por esse motivo, o conselho profissional é manter o nível de bateria em uma faixa equilibrada e segura. Tente manter seu celular sempre entre 20% e 80%, pois esse é o "ponto doce" para a preservação química.

Dicas para o armazenamento seguro

Frequentemente, ao comprar um modelo novo, deixamos o anterior de lado para ser usado apenas em viagens ou imprevistos.

Contudo, pouca gente sabe que a forma como o aparelho é guardado influencia diretamente em sua durabilidade.

Especialistas afirmam que uma bateria deixada no zero absoluto por muito tempo pode sofrer danos irreversíveis. Certamente, você não quer pegar seu celular reserva e descobrir que ele simplesmente não liga mais por causa disso.

Para evitar esse problema, certifique-se de carregar o dispositivo até aproximadamente 50% antes de guardá-lo na gaveta.

Esse equilíbrio de carga mantém as reações químicas internas estáveis enquanto o aparelho permanece em repouso prolongado.

O mito dos ciclos de energia

Existe uma preocupação generalizada de que recargas realizadas durante o dia possam "viciar" a bateria do smartphone.

Entretanto, esse medo não possui fundamento técnico nas baterias de polímero de lítio que usamos atualmente nos eletrônicos.

Os fabricantes estabelecem uma quantidade limitada de ciclos de carga antes que a bateria comece a perder sua capacidade original. Um ciclo só é contabilizado quando a soma das recargas atinge o total de 100% da capacidade.

Sendo assim, se você der uma carga extra de alguns minutos para ganhar fôlego, a saúde da bateria continuará intacta.

Pode carregar seu telefone tranquilamente sempre que precisar de um pouco mais de energia para o dia.

