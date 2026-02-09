Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:30
Se as contas do início do ano ainda estão tirando o seu sono, este domingo traz um sopro de esperança. Touro, o dia é ideal para quitar dívidas ou renegociar aquele prazo que estava apertado. A gestão de recursos compartilhados está favorecida, então use sua paciência para colocar tudo no lugar. Já para Escorpião, o momento é de contenção e planejamento; revise seus gastos e descubra onde a economia pode virar investimento.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Capricórnio deve agir nos bastidores. O que for planejado em segredo ou decidido em isolamento sobre suas finanças terá muito mais força lá na frente. O universo está pedindo para você não se expor agora, mas sim construir sua base de forma sólida e silenciosa. O alívio financeiro vem da organização e da renúncia ao consumo impulsivo.
A Lua Minguante em Sagitário nos ensina que ser próspero também significa saber onde não gastar energia (e dinheiro). Avalie o que é essencial para o seu sustento e valorize seus talentos naturais. A segurança que você planta hoje será a sua tranquilidade de amanhã.