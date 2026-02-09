ASTROLOGIA

Universo envia respostas hoje (9 de fevereiro) para 3 signos resolverem pendências e dívidas

Signos recebem clareza para renegociar prazos e planejar o futuro financeiro com segurança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:30

Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Se as contas do início do ano ainda estão tirando o seu sono, este domingo traz um sopro de esperança. Touro, o dia é ideal para quitar dívidas ou renegociar aquele prazo que estava apertado. A gestão de recursos compartilhados está favorecida, então use sua paciência para colocar tudo no lugar. Já para Escorpião, o momento é de contenção e planejamento; revise seus gastos e descubra onde a economia pode virar investimento.



Capricórnio deve agir nos bastidores. O que for planejado em segredo ou decidido em isolamento sobre suas finanças terá muito mais força lá na frente. O universo está pedindo para você não se expor agora, mas sim construir sua base de forma sólida e silenciosa. O alívio financeiro vem da organização e da renúncia ao consumo impulsivo.

