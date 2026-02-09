Um presente poderoso do Universo muda o rumo de Gêmeos, Libra, Escorpião e Capricórnio de forma definitiva hoje (9 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 07:00
Hoje, dia 9 de fevereiro, o universo age de forma direta e simbólica. Nada passa despercebido, nada é ignorado. O que chega agora vem como consciência, lucidez e entendimento profundo sobre quem você é e para onde precisa ir. Para quatro signos, este dia representa um presente raro: a sensação clara de propósito, alinhamento e merecimento da própria felicidade. Não é sobre esperar. É sobre reconhecer e agir. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Hoje, uma informação ou percepção muda completamente a forma como você enxerga uma situação recente. A confusão se dissipa e dá lugar a uma certeza interna poderosa. Você entende que adiar não faz mais sentido e que este é o momento de se movimentar com clareza.
Dica cósmica: Quando a verdade aparece, o próximo passo se torna óbvio.
Libra: Você recupera uma confiança que achou ter perdido. Algo que parecia ter escapado do seu controle volta para suas mãos, mais forte do que antes. Hoje é sobre parar de se julgar com dureza e devolver equilíbrio à própria história.
Dica cósmica: Ser justo consigo mesma muda tudo.
Escorpião: Hoje você reassume sua autoridade pessoal. A força que parecia adormecida retorna, junto com direção e segurança nas próprias escolhas. O reconhecimento vem, mas o mais importante é sentir que você voltou a ocupar o seu lugar.
Dica cósmica: Poder verdadeiro começa quando você confia em si.
Capricórnio: Algo que você construiu com esforço começa a mostrar resultados claros. Hoje fica evidente que sua dedicação valeu a pena e que você não está sozinha nesse processo. O sentimento é de validação e estabilidade.
Dica cósmica: Persistência alinhada com propósito sempre retorna como recompensa.
