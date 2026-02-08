ASTROLOGIA

O universo sinalizou: este é o dia da sorte que pode mudar o rumo do seu signo nesta semana (entre 9 e 15 de fevereiro)

A sorte cresce quando você investe em si mesma e segue firme no que faz sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18:00

Ao longo da semana entre os dias 9 e 15 de fevereiro, cada signo percebe que crescer também significa rever atitudes, ajustar expectativas e investir energia apenas no que tem futuro. Pequenas decisões feitas no dia certo podem gerar efeitos duradouros, principalmente quando vêm acompanhadas de clareza emocional e compromisso real. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: domingo, 15 de fevereiro

Este é um dia de despertar e mudança interna profunda. Você começa a enxergar seus objetivos de outra forma e percebe que pode ajustar rotas sem culpa. Confiar mais na intuição ajuda você a tomar decisões que transformam o futuro.

Dica cósmica: Mudar de ideia também é evolução.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: domingo, 15 de fevereiro

Um insight importante surge sobre propósito e direção de vida. Mesmo que não faça parte dos seus planos iniciais, vale prestar atenção. O dia favorece escolhas que trazem significado e sucesso em um nível mais profundo.

Dica cósmica: Nem todo sucesso precisa ser óbvio para ser verdadeiro.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: terça-feira, 10 de fevereiro

Reconhecimento e recompensas começam a aparecer depois de um longo período de esforço. O dia favorece boas notícias ligadas à carreira e oportunidades que validam tudo o que você construiu até aqui.

Dica cósmica: Receber também faz parte do processo.

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: sexta-feira, 13 de fevereiro

Uma nova fase profissional começa a se desenhar, mas pede paciência e constância. O momento favorece decisões maduras, foco e compromisso com seus objetivos de longo prazo.

Dica cósmica: Resultados sólidos nascem da consistência.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: segunda-feira, 9 de fevereiro

O dia favorece encerramentos necessários e a liberação do que já não faz sentido. Ao soltar pesos emocionais, você abre espaço para avançar com mais leveza e clareza.

Dica cósmica: Desapegar também é um ato de coragem.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: domingo, 15 de fevereiro

Mudanças pedem abertura e escuta interior. Mesmo que você prefira planejar tudo, o dia favorece aceitar possibilidades além do que estava previsto.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob controle para dar certo.

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: segunda-feira, 9 de fevereiro

Este é um momento poderoso para recuperar sua força pessoal. O dia ajuda você a soltar relações, crenças ou pensamentos que diminuem seu valor.

Dica cósmica: Limites claros fortalecem seus sonhos.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: quinta-feira, 12 de fevereiro

O dia favorece decisões ligadas à felicidade, criatividade e vida afetiva. Dizer sim ao que chega pode abrir caminhos importantes e alinhados ao que você merece.

Dica cósmica: Agir com confiança muda o destino.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: sexta-feira, 13 de fevereiro

Você entra em uma fase mais madura e consciente sobre o que quer construir. Sonhos continuam vivos, mas agora pedem dedicação real.

Dica cósmica: Sonhar grande exige compromisso diário.

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: quinta-feira, 12 de fevereiro

Uma mensagem, convite ou oportunidade importante pode surgir de forma inesperada. Fique atenta aos sinais e pronta para agir.

Dica cósmica: Atenção abre portas.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: segunda-feira, 9 de fevereiro

O dia ajuda você a se libertar de medos ligados a carreira e futuro. Reconhecer o que não faz mais sentido permite novos planos.

Dica cósmica: Libertação começa por dentro.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: segunda-feira, 9 de fevereiro

É hora de abandonar desculpas e confiar mais em si mesma. O dia favorece decisões baseadas na verdade e no que você realmente acredita.