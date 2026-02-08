QUATRO MORTES

Carro que se envolveu em acidente e matou 4 em Praia do Forte saiu da pista, capotou e bateu em árvore

Circunstâncias do acidente serão investigadas pela polícia

Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 14:02

Resgate de vítimas de acidente na BA-099 Crédito: Divulgação

O carro que ficou destruído após um acidente na BA-099, próximo à entrada de Praia do Forte, saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore, na manhã deste domingo (8). Cinco dos quatro passageiros do veículo morreram no local, sendo que três ficaram presos às ferragens. Uma mulher foi resgatada com vida e está internada em uma unidade de saúde.

O acidente ocorreu durante a manhã, no quilômetro 50 da rodovia. A pista estava molhada pois choveu no local durante boa parte da manhã. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o acidente, que será investigado pela polícia.

Duas pessoas foram projetadas para fora do carro durante o acidente. Uma delas morreu e a outra, uma mulher, foi resgatada pelo helicóptero Fênix 1 do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. As identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. Imagens feitas no local do acidente mostram o carro totalmente destruído por conta da violência da colisão.

O acidente causou reflexos no trânsito no Litoral Norte e motoristas enfrentaram lentidão desde a altura de Itacimirim. A Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela administração da via, informou que a pista, no sentido Praia do Forte, precisou ser interditada para a retirada do veículo.