Acidente grave causa quatro mortes e deixa uma pessoa ferida em Praia do Forte

Helicóptero participa do resgate de vítimas presas às ferragens

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 11:05

Acidente grave é registrado na BA-099
Acidente grave é registrado na BA-099 Crédito: Leitor CORREIO

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio que transportava cinco pessoas foi registrado na manhã deste domingo (8) na BA-099, a Estrada do Coco, próximo à entrada de Praia do Forte. Quatro pessoas morreram, sendo que uma foi arremessada para fora do veículo e três ficaram presas às ferragens. 

Outra pessoa, que também foi projetada para fora do veículo, foi socorrida com vida para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente foi registrado a cerca de um quilômetro da entrada da vila que dá acesso à Praia do Forte. 

Resgate de vítimas de acidente na BA-099

Ainda não há informações oficiais sobre nomes e idades das vítimas do acidente. Segundo a Polícia Militar, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. As circunstâncias do acidente serão investigadas. 

Ao menos um helicóptero foi acionado para o resgate, além de equipes das polícias Militar e Civil. O acidente causou reflexos no trânsito no Litoral Norte e motoristas enfrentaram lentidão desde a altura de Itacimirim. 

