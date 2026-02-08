Acidente grave causa quatro mortes e deixa uma pessoa ferida em Praia do Forte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 11:05
Um grave acidente envolvendo um carro de passeio que transportava cinco pessoas foi registrado na manhã deste domingo (8) na BA-099, a Estrada do Coco, próximo à entrada de Praia do Forte. Quatro pessoas morreram, sendo que uma foi arremessada para fora do veículo e três ficaram presas às ferragens.
Outra pessoa, que também foi projetada para fora do veículo, foi socorrida com vida para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente foi registrado a cerca de um quilômetro da entrada da vila que dá acesso à Praia do Forte.
Acidente grave na BA-099
Ainda não há informações oficiais sobre nomes e idades das vítimas do acidente. Segundo a Polícia Militar, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Ao menos um helicóptero foi acionado para o resgate, além de equipes das polícias Militar e Civil. O acidente causou reflexos no trânsito no Litoral Norte e motoristas enfrentaram lentidão desde a altura de Itacimirim.