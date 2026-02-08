Acesse sua conta
É hoje! Confira a programação do Fuzuê neste domingo (8) em Salvador

Tradicional desfile de bicicletas fantasiadas dá início a festa a partir das 14h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 06:00

Fuzuê é um dos eventos de pré-Carnaval em Salvador
Fuzuê é um dos eventos de pré-Carnaval em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Salvador já respira Carnaval e, neste domingo (8), acontece uma das principais festas que antecipam a folia na capital baiana. O Fuzuê será realizado no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra, a partir das 14h. As ruas serão ocupadas por fanfarras, grupos culturais e atrações para todas as idades, encerrando a festa com o grupo Mudei de Nome. 

A programação começa com o tradicional desfile de bicicletas fantasiadas. Na sequência, a Banda da Guarda Civil Municipal de Salvador também anima os foliões.

“O Fuzuê segue como um espaço de encontro entre gerações, com fanfarras, grupos culturais, atrações para todas as idades e o tradicional desfile de bikes, que simboliza essa ocupação criativa e cidadã do espaço público. É um momento de celebração da cultura popular, do lúdico e da participação das famílias no Carnaval”, destaca a organização.

Relembre registros do Fuzuê e do Furdunço de ano passado

Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Fuzuê tomou conta do circuito Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Foliões curtem o Furdunço durante o pré-Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Joana Pereira curtiu o Furdunço aos 83 anos por Marina Silva/CORREIO
Clebson Dias também curtiu o Furdunço no ano passado por Marina Silva/CORREIO
Barra lotada durante o Furdunço  por Marina Silva/CORREIO
1 de 6
Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO

Confira a programação completa do Fuzuê, a partir das 14h:

- Bike Salvador Fantasia + Banda da Guarda

- Giraingonça

- Fanfarra Legião do Pedro Ribeiro

- Bamcac

- Fanfarra BBG

- Quabales

- Fanfarra Bamupi

- Grupo Cultural Commanche do Pelô

- A Mulherada

- Coral Cantart

- Grupo Folclórico Zambiapunga

- Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

- Banda Marcial Dinah Gonçalves

- Leva Eu

- Banda Marcial Navarro de Brito

- Quadrilha Junina Forró Asa Branca

- Baianas do Reino de Oyá

- Filó Brincante

- Charanga Tamirzinho Kids

- Orquestra Popular e os Mascarados de Maragogipe

- Grupo Cultural de Mascarados Maralegria

- Quadrilha Junina Imperatriz do Forró

- Quadrilha Forró ABC

- Fuzuê Junino

- Cia. de Danças e Folguedos

- Charanga do Pinguço

- Quadrilha Junina Capelinha do Forró

- Afoxé Relíquias Africanas

- Escola de Samba Filhos da Feira

- Marcha das Drags

- Bandinha Samba e Folia

- Afoxé Babá Afoman

- Pierrot Tradição de Plataforma

- Grupo Cultural Imperatriz

- Afoxé Filhos de Korin Efan

- Quadrilha Junina Forró do Luar

- Cangaceiros de Ipitanga

- Bando Anunciador

- Grupo Cultural Folguedo

- Lindroamor Axé

- Quadrilha Junina Forró

- Mandacaru

- Paroano Sai Milhó

- Bloco Extraclasse

- Mudei de Nome

