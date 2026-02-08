É hoje! Confira a programação do Fuzuê neste domingo (8) em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 06:00
Salvador já respira Carnaval e, neste domingo (8), acontece uma das principais festas que antecipam a folia na capital baiana. O Fuzuê será realizado no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra, a partir das 14h. As ruas serão ocupadas por fanfarras, grupos culturais e atrações para todas as idades, encerrando a festa com o grupo Mudei de Nome.
A programação começa com o tradicional desfile de bicicletas fantasiadas. Na sequência, a Banda da Guarda Civil Municipal de Salvador também anima os foliões.
“O Fuzuê segue como um espaço de encontro entre gerações, com fanfarras, grupos culturais, atrações para todas as idades e o tradicional desfile de bikes, que simboliza essa ocupação criativa e cidadã do espaço público. É um momento de celebração da cultura popular, do lúdico e da participação das famílias no Carnaval”, destaca a organização.
Relembre registros do Fuzuê e do Furdunço de ano passado
- Bike Salvador Fantasia + Banda da Guarda
- Giraingonça
- Fanfarra Legião do Pedro Ribeiro
- Bamcac
- Fanfarra BBG
- Quabales
- Fanfarra Bamupi
- Grupo Cultural Commanche do Pelô
- A Mulherada
- Coral Cantart
- Grupo Folclórico Zambiapunga
- Chegança dos Marujos Fragata Brasileira
- Banda Marcial Dinah Gonçalves
- Leva Eu
- Banda Marcial Navarro de Brito
- Quadrilha Junina Forró Asa Branca
- Baianas do Reino de Oyá
- Filó Brincante
- Charanga Tamirzinho Kids
- Orquestra Popular e os Mascarados de Maragogipe
- Grupo Cultural de Mascarados Maralegria
- Quadrilha Junina Imperatriz do Forró
- Quadrilha Forró ABC
- Fuzuê Junino
- Cia. de Danças e Folguedos
- Charanga do Pinguço
- Quadrilha Junina Capelinha do Forró
- Afoxé Relíquias Africanas
- Escola de Samba Filhos da Feira
- Marcha das Drags
- Bandinha Samba e Folia
- Afoxé Babá Afoman
- Pierrot Tradição de Plataforma
- Grupo Cultural Imperatriz
- Afoxé Filhos de Korin Efan
- Quadrilha Junina Forró do Luar
- Cangaceiros de Ipitanga
- Bando Anunciador
- Grupo Cultural Folguedo
- Lindroamor Axé
- Quadrilha Junina Forró
- Mandacaru
- Paroano Sai Milhó
- Bloco Extraclasse
- Mudei de Nome