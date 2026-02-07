ASTROLOGIA

Sucesso à vista: O que os astros reservam para Aquário, Escorpião e Touro neste sábado (7 de fevereiro)

Signos ganham visibilidade e força para liderar mudanças e fechar acordos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:30

Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Mesmo sendo sábado, a mente de quem busca o topo não para. Se você é de Aquário, prepare-se: a Lua ilumina sua casa do sucesso e das ambições. É o momento de ser notado pela sua determinação e pela competência que você construiu em silêncio. O sucesso está batendo à porta, mas lembre-se de compartilhar os louros com quem te deu suporte na subida.



Para Escorpião, o dia é de liderança nata. Você tem a força necessária para comandar transformações em projetos que pareciam estagnados. Já Touro precisará de diplomacia em negociações estratégicas. Parcerias e sociedades pedem transparência total, se houver algo escondido, a Lua em Escorpião vai trazer à tona, então jogue limpo para prosperar.