Sucesso à vista: O que os astros reservam para Aquário, Escorpião e Touro neste sábado (7 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:30
Mesmo sendo sábado, a mente de quem busca o topo não para. Se você é de Aquário, prepare-se: a Lua ilumina sua casa do sucesso e das ambições. É o momento de ser notado pela sua determinação e pela competência que você construiu em silêncio. O sucesso está batendo à porta, mas lembre-se de compartilhar os louros com quem te deu suporte na subida.
Cor de cada signo para 2026
Para Escorpião, o dia é de liderança nata. Você tem a força necessária para comandar transformações em projetos que pareciam estagnados. Já Touro precisará de diplomacia em negociações estratégicas. Parcerias e sociedades pedem transparência total, se houver algo escondido, a Lua em Escorpião vai trazer à tona, então jogue limpo para prosperar.
Aproveite a energia investigativa do dia para revisar contratos ou planejar os próximos passos da sua carreira. O que for decidido sob esta Lua tem um peso maior e uma durabilidade incrível. Não se contente com o óbvio; use sua percepção para ler as entrelinhas e entender as reais intenções de quem trabalha com você. O poder está nos detalhes.