Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sucesso à vista: O que os astros reservam para Aquário, Escorpião e Touro neste sábado (7 de fevereiro)

Signos ganham visibilidade e força para liderar mudanças e fechar acordos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:30

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Mesmo sendo sábado, a mente de quem busca o topo não para. Se você é de Aquário, prepare-se: a Lua ilumina sua casa do sucesso e das ambições. É o momento de ser notado pela sua determinação e pela competência que você construiu em silêncio. O sucesso está batendo à porta, mas lembre-se de compartilhar os louros com quem te deu suporte na subida.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O Universo faz a correção que faltava e muda definitivamente o rumo de 3 signos a partir de hoje (7 de fevereiro)

Um recado impossível de ignorar chega do Universo para Câncer, Virgem, Aquário e Peixes hoje (7 de fevereiro)

Cor e número da sorte de hoje (7 de fevereiro): os signos sentem que escolhas conscientes abrem caminhos mais seguros

Os 12 signos sentem um chamado invisível hoje (7 de fevereiro) e nada do que vibra é por acaso

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Para Escorpião, o dia é de liderança nata. Você tem a força necessária para comandar transformações em projetos que pareciam estagnados. Já Touro precisará de diplomacia em negociações estratégicas. Parcerias e sociedades pedem transparência total, se houver algo escondido, a Lua em Escorpião vai trazer à tona, então jogue limpo para prosperar.

Aproveite a energia investigativa do dia para revisar contratos ou planejar os próximos passos da sua carreira. O que for decidido sob esta Lua tem um peso maior e uma durabilidade incrível. Não se contente com o óbvio; use sua percepção para ler as entrelinhas e entender as reais intenções de quem trabalha com você. O poder está nos detalhes.

Leia mais

Imagem - São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

Imagem - Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens