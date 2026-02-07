MÚSICA

São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

Evento gratuito acontece a partir das 10h da manhã e abre o calendário oficial do cantor para 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:44

João Gomes Crédito: Divulgação

Recife já tem data marcada para começar a esquentar os motores do São João. João Gomes, um dos artistas mais populares da música brasileira hoje, anunciou que vai comandar uma drilha na Rua da Aurora, um dos cenários mais simbólicos da capital pernambucana, para celebrar oficialmente a chegada do período junino.

O anúncio foi feito na sexta-feira (6), pelas redes sociais do cantor, e rapidamente empolgou os fãs. A concentração está marcada para o domingo, 22 de fevereiro, a partir das 10h da manhã, prometendo arrastar uma multidão pelo Centro do Recife ao som do forró que virou marca registrada do artista.

O projeto tem um significado especial. Além de atender a um pedido antigo do público, que sonhava ver João Gomes à frente de um trio elétrico em um dos cartões-postais da cidade, a drilha simboliza a virada de chave entre o Carnaval e o ciclo junino no Nordeste. Em meio à folia carnavalesca, o evento surge como um convite para celebrar as tradições nordestinas e abrir espaço para o clima de São João.