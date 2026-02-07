São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:44
Recife já tem data marcada para começar a esquentar os motores do São João. João Gomes, um dos artistas mais populares da música brasileira hoje, anunciou que vai comandar uma drilha na Rua da Aurora, um dos cenários mais simbólicos da capital pernambucana, para celebrar oficialmente a chegada do período junino.
O anúncio foi feito na sexta-feira (6), pelas redes sociais do cantor, e rapidamente empolgou os fãs. A concentração está marcada para o domingo, 22 de fevereiro, a partir das 10h da manhã, prometendo arrastar uma multidão pelo Centro do Recife ao som do forró que virou marca registrada do artista.
Aniversário de 23 anos do cantor João Gomes
O projeto tem um significado especial. Além de atender a um pedido antigo do público, que sonhava ver João Gomes à frente de um trio elétrico em um dos cartões-postais da cidade, a drilha simboliza a virada de chave entre o Carnaval e o ciclo junino no Nordeste. Em meio à folia carnavalesca, o evento surge como um convite para celebrar as tradições nordestinas e abrir espaço para o clima de São João.
A apresentação também marca o início do calendário junino próprio de João Gomes, que promete movimentar 2026 com eventos exclusivos espalhados pelo país. Segundo o cantor, o ano reserva grandes novidades, com experiências inéditas pensadas especialmente para os fãs que acompanham sua trajetória desde o começo.