Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 10:23
Solteira e com bom humor, Ana Castela, de 22 anos, voltou a movimentar as redes sociais na madrugada deste sábado (7). Depois de receber elogios públicos do ex-namorado Zé Felipe, de 27, foi a vez da boiadeira reagir a uma publicação do cantor, e o comentário não passou despercebido pelos fãs.
Zé Felipe compartilhou uma trend em que aparece aparentemente irritado, gesticulando palavrões ao som de Boa Sorte, de Vanessa da Mata, chegando até a mostrar o dedo do meio para a câmera. Ana entrou na brincadeira e deu uma espécie de “puxão de orelha” virtual no ex, chamando-o por um apelido que agitou os seguidores: “Calma, moreno”, escreveu ela nos comentários.
Mas a noite não parou por aí. Mais cedo, Luan Pereira, de 22 anos, publicou um vídeo descontraído ao lado da noiva, Victória Miranda, que acabou rendendo outro momento divertido envolvendo Ana Castela. Na gravação, Victória alimenta o cantor na boca, enquanto Ana aparece ao fundo, observando a cena.
Tentando entrar no clima, a sertaneja força uma gargalhada, mas logo percebe que ficou “sobrando”. A reação irônica veio na sequência, com direito a cara de sofrimento fingido, o que arrancou risadas dos seguidores.
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela
Levando tudo na esportiva, Ana continuou a zoeira nos comentários do post. “Não tá fácil pra mim, tô denunciando todos os posts dos dois”, escreveu, aumentando ainda mais a repercussão.
Ana Castela está solteira desde o fim do namoro com Zé Felipe, anunciado em dezembro de 2025. O relacionamento durou cerca de três meses e o término foi comunicado pelos dois por meio das redes sociais.