VOLTARAM?

Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

A interação aconteceu na madrugada deste sábado (7)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 10:23

Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo Crédito: Reprodução

Solteira e com bom humor, Ana Castela, de 22 anos, voltou a movimentar as redes sociais na madrugada deste sábado (7). Depois de receber elogios públicos do ex-namorado Zé Felipe, de 27, foi a vez da boiadeira reagir a uma publicação do cantor, e o comentário não passou despercebido pelos fãs.

Zé Felipe compartilhou uma trend em que aparece aparentemente irritado, gesticulando palavrões ao som de Boa Sorte, de Vanessa da Mata, chegando até a mostrar o dedo do meio para a câmera. Ana entrou na brincadeira e deu uma espécie de “puxão de orelha” virtual no ex, chamando-o por um apelido que agitou os seguidores: “Calma, moreno”, escreveu ela nos comentários.

Mas a noite não parou por aí. Mais cedo, Luan Pereira, de 22 anos, publicou um vídeo descontraído ao lado da noiva, Victória Miranda, que acabou rendendo outro momento divertido envolvendo Ana Castela. Na gravação, Victória alimenta o cantor na boca, enquanto Ana aparece ao fundo, observando a cena.

Tentando entrar no clima, a sertaneja força uma gargalhada, mas logo percebe que ficou “sobrando”. A reação irônica veio na sequência, com direito a cara de sofrimento fingido, o que arrancou risadas dos seguidores.

Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela 1 de 8

Levando tudo na esportiva, Ana continuou a zoeira nos comentários do post. “Não tá fácil pra mim, tô denunciando todos os posts dos dois”, escreveu, aumentando ainda mais a repercussão.