Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

A interação aconteceu na madrugada deste sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 10:23

Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo
Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo Crédito: Reprodução

Solteira e com bom humor, Ana Castela, de 22 anos, voltou a movimentar as redes sociais na madrugada deste sábado (7). Depois de receber elogios públicos do ex-namorado Zé Felipe, de 27, foi a vez da boiadeira reagir a uma publicação do cantor, e o comentário não passou despercebido pelos fãs.

Zé Felipe compartilhou uma trend em que aparece aparentemente irritado, gesticulando palavrões ao som de Boa Sorte, de Vanessa da Mata, chegando até a mostrar o dedo do meio para a câmera. Ana entrou na brincadeira e deu uma espécie de “puxão de orelha” virtual no ex, chamando-o por um apelido que agitou os seguidores: “Calma, moreno”, escreveu ela nos comentários.

Leia mais

Imagem - Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Imagem - Ex-Casamento às Cegas, Ana Bianca Sessa revela como perdeu 21kg: 'Escolhi viver'

Ex-Casamento às Cegas, Ana Bianca Sessa revela como perdeu 21kg: 'Escolhi viver'

Imagem - Líder no BBB 26, Jonas Sulzbach abre o jogo e revela alvos do Paredão: 'Tenho três opções'

Líder no BBB 26, Jonas Sulzbach abre o jogo e revela alvos do Paredão: 'Tenho três opções'

Mas a noite não parou por aí. Mais cedo, Luan Pereira, de 22 anos, publicou um vídeo descontraído ao lado da noiva, Victória Miranda, que acabou rendendo outro momento divertido envolvendo Ana Castela. Na gravação, Victória alimenta o cantor na boca, enquanto Ana aparece ao fundo, observando a cena.

Tentando entrar no clima, a sertaneja força uma gargalhada, mas logo percebe que ficou “sobrando”. A reação irônica veio na sequência, com direito a cara de sofrimento fingido, o que arrancou risadas dos seguidores.

Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela

Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução | Instagram
Ana Castela reagiu após pergunta de fã por Reprodução
Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo por Reprodução
Mensagem enigmática de Virgínia após término de Zé Felipe e Ana Castela chama atenção da web por Reprodução
1 de 8
Após show, Zé Felipe diz que foi humilhado por Ana Castela por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Zé Felipe se revolta após influenciador dar cantada em Ana Castela: 'Safado, vagabundo'

Ana Castela posa de biquíni, recebe cantada de influencer e web vai à loucura

Ana Castela pede socorro ao viver momentos de tensão em navio: 'Vai acabar o ar'

Após dividir palco com Ana Castela, Zé Felipe diz que foi 'humilhado' e cantora rebate: 'Tá merecendo mais'

Levando tudo na esportiva, Ana continuou a zoeira nos comentários do post. “Não tá fácil pra mim, tô denunciando todos os posts dos dois”, escreveu, aumentando ainda mais a repercussão.

Ana Castela está solteira desde o fim do namoro com Zé Felipe, anunciado em dezembro de 2025. O relacionamento durou cerca de três meses e o término foi comunicado pelos dois por meio das redes sociais. 

Leia mais

Imagem - Slipknot surpreende fãs com lançamento de álbum 'perdido' gravado há quase 20 anos

Slipknot surpreende fãs com lançamento de álbum 'perdido' gravado há quase 20 anos

Imagem - Eliminado do BBB 26, Brigido nega rejeição mas lamenta 'flop': 'Fui o que menos ganhou seguidores'

Eliminado do BBB 26, Brigido nega rejeição mas lamenta 'flop': 'Fui o que menos ganhou seguidores'

Imagem - Ex-One Direction, Zayn volta ao Brasil após 12 anos para show único; veja preços

Ex-One Direction, Zayn volta ao Brasil após 12 anos para show único; veja preços

Tags:

zé Felipe ana Castela zé Felipe E ana Castela

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens