A FILA ANDOU?

Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Criador de conteúdo esteve presente no navio da cantora, em viagens e agora em Londrina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:15

Influenciador de Goiânia é apontado como novo affair de Ana Castela Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você acompanha Ana Castela nas redes, provavelmente percebeu que um novo nome começou a aparecer com frequência no radar dos fãs da Boiadeira. Trata-se de Jhonathan Coelho, influenciador e humorista de Goiânia, que tem sido visto cada vez mais próximo da cantora desde o início de janeiro.

A movimentação começou no navio de Ana Castela, realizado poucas semanas após o fim do relacionamento dela com Zé Felipe. Desde então, Jhonathan passou a marcar presença constante nos mesmos lugares que a sertaneja, o que foi suficiente para deixar os admiradores atentos.

Depois do cruzeiro, o influenciador seguiu com o grupo de amigos da cantora para dias de descanso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Embora Ana e Jhonathan evitem aparecer juntos em fotos ou vídeos, registros compartilhados por amigos entregam o detalhe que os fãs não deixam passar: ambos estavam nos mesmos ambientes, inclusive em passeios de lancha.

Atualmente, Jhonathan está em Londrina, onde Ana mantém uma casa fixa. Ele está hospedado na casa de Gabriel Vetuche, amigo próximo da cantora, e vem gravando conteúdos ao lado de Odorico, irmão da artista. O detalhe que chamou atenção? Esses mesmos amigos também faziam parte do círculo de convivência de Zé Felipe no início do romance com Ana.

Influenciador é apontado como novo affair de Ana Castela 1 de 11

A presença constante do influenciador virou assunto quente nos fã-clubes da Boiadeira e até no perfil dele no Instagram. Comentários curiosos, e alguns bem diretos, chegaram a marcar Michele Castela, mãe de Ana, questionando se “esse novo amigo” teria aprovação da família.

Com 2,2 milhões de seguidores, Jhonathan Coelho construiu sua popularidade apostando no humor do dia a dia. Um de seus vídeos mais famosos viralizou ao pedir, em tom de brincadeira, que os governantes parassem de divulgar Goiânia, já que a cidade “não comportava mais gente”.