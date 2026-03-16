Indicado ao Oscar, Ethan Hawke gravará filme no Brasil após disputar estatueta com Wagner Moura

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de março de 2026 às 11:24
Se você acompanhou o Oscar 2026 no último domingo (15), viu que a disputa pela estatueta de Melhor Ator foi de gigantes. De um lado, o primeiro ator brasileiro indicado ao Oscar, Wagner Moura; do outro, o veterano Ethan Hawke, estrela de 'Blue Moon'.
O ator está com as malas prontas para rodar o longa 'The Last Of The Tribe', uma produção assinada pela O2 Filmes. A informação, antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, confirma que as filmagens começam no segundo semestre deste ano, divididas entre as paisagens densas da Região Norte e o cenário urbano de São Paulo.
Ethan Hawke
Sob a direção de Claudio Borelli, Hawke assume um papel que promete testar seus limites. Ele dará vida a um ex-policial de Chicago que mudou de carreira e agora atua como investigador para uma empresa de seguros. A missão que o traz ao Brasil parece simples, mas é apenas a ponta do iceberg, investigar o suposto suicídio de um homem em uma represa em construção na floresta amazônica.
O que começa como um caso de burocracia corporativa se transforma em um thriller psicológico e social, ao mergulhar na selva, o personagem acaba cruzando o caminho de uma tribo isolada e desconhecida, desencadeando um mistério que coloca em xeque os interesses norte-americanos na região.