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Indicado ao Oscar, Ethan Hawke gravará filme no Brasil após disputar estatueta com Wagner Moura

Astro de 'Blue Moon' desembarca no país no segundo semestre para protagonizar 'The Last Of The Tribe'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:24

Ethan Hawke na trilogia 'Antes da Meia Noite' (2013) Crédito: Divulgação

Se você acompanhou o Oscar 2026 no último domingo (15), viu que a disputa pela estatueta de Melhor Ator foi de gigantes. De um lado, o primeiro ator brasileiro indicado ao Oscar, Wagner Moura; do outro, o veterano Ethan Hawke, estrela de 'Blue Moon'. 

O ator está com as malas prontas para rodar o longa 'The Last Of The Tribe', uma produção assinada pela O2 Filmes. A informação, antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, confirma que as filmagens começam no segundo semestre deste ano, divididas entre as paisagens densas da Região Norte e o cenário urbano de São Paulo.

Ethan Hawke

Ethan Hawke em 'Sete Homens e um Destino' por Divulgação
Ethan Hawke e Julie Delpy na trilogia 'Antes da Meia Noite' por Divulgação
Ethan Hawke e Julie Delpy na trilogia 'Antes do Amanhecer' por Divulgação
Ethan Hawke e Julie Delpy na trilogia 'Antes do Pôr-do-Sol' por Divulgação
Ethan Hawke na trilogia 'Antes da Meia Noite' (2013) por Divulgação
Ethan Hawke em 'Blue Moon' por Divulgação
Mahershala Ali, Myha'la, Julia Roberts e Ethan Hawkee por divulgação
Ethan Hawke, Pedro Almodóvar e Pedro Pascal por divulgação
Pedro Pascal e Ethan Hawke em Strange Way of Life por divulgação
Ethan Hawke e Pedro Pascal no faroeste gay de Pedro Almodóvar por divulgação
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Ethan Hawke em 'Sete Homens e um Destino' por Divulgação

Sob a direção de Claudio Borelli, Hawke assume um papel que promete testar seus limites. Ele dará vida a um ex-policial de Chicago que mudou de carreira e agora atua como investigador para uma empresa de seguros. A missão que o traz ao Brasil parece simples, mas é apenas a ponta do iceberg, investigar o suposto suicídio de um homem em uma represa em construção na floresta amazônica.

O que começa como um caso de burocracia corporativa se transforma em um thriller psicológico e social, ao mergulhar na selva, o personagem acaba cruzando o caminho de uma tribo isolada e desconhecida, desencadeando um mistério que coloca em xeque os interesses norte-americanos na região.

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Tags:

Cinema Filme Oscar Oscar 2026 Ethan Hawke

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