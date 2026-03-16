CINEMA

Indicado ao Oscar, Ethan Hawke gravará filme no Brasil após disputar estatueta com Wagner Moura

Astro de 'Blue Moon' desembarca no país no segundo semestre para protagonizar 'The Last Of The Tribe'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:24

Ethan Hawke na trilogia 'Antes da Meia Noite' (2013) Crédito: Divulgação

Se você acompanhou o Oscar 2026 no último domingo (15), viu que a disputa pela estatueta de Melhor Ator foi de gigantes. De um lado, o primeiro ator brasileiro indicado ao Oscar, Wagner Moura; do outro, o veterano Ethan Hawke, estrela de 'Blue Moon'.

O ator está com as malas prontas para rodar o longa 'The Last Of The Tribe', uma produção assinada pela O2 Filmes. A informação, antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, confirma que as filmagens começam no segundo semestre deste ano, divididas entre as paisagens densas da Região Norte e o cenário urbano de São Paulo.

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Sob a direção de Claudio Borelli, Hawke assume um papel que promete testar seus limites. Ele dará vida a um ex-policial de Chicago que mudou de carreira e agora atua como investigador para uma empresa de seguros. A missão que o traz ao Brasil parece simples, mas é apenas a ponta do iceberg, investigar o suposto suicídio de um homem em uma represa em construção na floresta amazônica.