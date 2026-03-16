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Tânia Maria manda recado para Wagner Moura após derrota no Oscar: 'O molho continua'

Atriz repetiu fala do filme para animar fãs e membros do elenco após longa sair da premiação sem estatuetas

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 06:35

Wagner Moura e Tânia Maria Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy e @taniamariaatriz

Tânia Maria enviou uma mensagem de apoio a Wagner Moura e ao restante do elenco de O Agente Secreto depois que o longa pernambucano saiu do Oscar 2026 sem levar estatuetas, apesar de concorrer em quatro categorias. Intérprete de Dona Sebastiana no filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, a atriz de 79 anos não pôde comparecer ao tapete vermelho em Los Angeles por razões médicas, mas gravou um vídeo especial para consolar colegas e fãs.

Na gravação, Tânia relembrou uma fala marcante de sua personagem. "É, tá bom. Vou botar uma música para mudar esse clima", disse ela. Em seguida, dirigiu um recado especial ao ator baiano, que disputava o prêmio de Melhor Ator e acabou derrotado por Michael B. Jordan. "Wagner, meu filho, não se avexe com isso não!", pediu.

Referências no filme 'O Agente Secreto' 1 de 18

"Você já não ganhou meu coração? Melhor prêmio que esse não existe, não. Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano", completou.

Tânia Maria foi descoberta no cinema aos 72 anos, no povoado de Santo Antônio da Cobra, na zona rural de Parelhas, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Na época, trabalhava como costureira e artesã quando foi escolhida como figurante para o filme Bacurau (2019). Sua voz forte e presença diante das câmeras chamaram a atenção da equipe de produção, abrindo caminho para novos trabalhos.

No domingo (15), a atriz recebeu uma homenagem no programa Domingão com Huck. Seu trabalho também ganhou repercussão internacional: o jornal The New York Times a incluiu entre as atrizes que, na avaliação da publicação, deveriam ter sido indicadas ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.