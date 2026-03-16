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Tânia Maria manda recado para Wagner Moura após derrota no Oscar: 'O molho continua'

Atriz repetiu fala do filme para animar fãs e membros do elenco após longa sair da premiação sem estatuetas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 06:35

Wagner Moura e Tânia Maria
Wagner Moura e Tânia Maria Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy e @taniamariaatriz

Tânia Maria enviou uma mensagem de apoio a Wagner Moura e ao restante do elenco de O Agente Secreto depois que o longa pernambucano saiu do Oscar 2026 sem levar estatuetas, apesar de concorrer em quatro categorias. Intérprete de Dona Sebastiana no filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, a atriz de 79 anos não pôde comparecer ao tapete vermelho em Los Angeles por razões médicas, mas gravou um vídeo especial para consolar colegas e fãs.

Na gravação, Tânia relembrou uma fala marcante de sua personagem. "É, tá bom. Vou botar uma música para mudar esse clima", disse ela. Em seguida, dirigiu um recado especial ao ator baiano, que disputava o prêmio de Melhor Ator e acabou derrotado por Michael B. Jordan. "Wagner, meu filho, não se avexe com isso não!", pediu.

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
Livros que reúnem contos e textos mostram popularidade da Perna Cabeluda ainda hoje no Recife por Roberto Beltrão/Editora Mirada
Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
O Agente Secreto: Reprodução de textos sobre a Perna no Diario de Pernambuco por Biblioteca Nacional/Acervo Diario de Pernambuco
No Nordeste, “raparigar” é uma expressão popular para se referir à traição. A dúvida lançada no filme lembra, de imediato, o eterno dilema de Dom Casmurro: traiu ou não traiu? Marcelo escapa da resposta, deixando tanto o sogro quanto o espectador no escuro por Divulgação
Imagem de 'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
Destaque do Oscar, “Zona de Interesse” é novo estudo sobre a banalidade do mal por Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
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Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

"Você já não ganhou meu coração? Melhor prêmio que esse não existe, não. Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano", completou.

Tânia Maria foi descoberta no cinema aos 72 anos, no povoado de Santo Antônio da Cobra, na zona rural de Parelhas, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Na época, trabalhava como costureira e artesã quando foi escolhida como figurante para o filme Bacurau (2019). Sua voz forte e presença diante das câmeras chamaram a atenção da equipe de produção, abrindo caminho para novos trabalhos.

No domingo (15), a atriz recebeu uma homenagem no programa Domingão com Huck. Seu trabalho também ganhou repercussão internacional: o jornal The New York Times a incluiu entre as atrizes que, na avaliação da publicação, deveriam ter sido indicadas ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

As mulheres em O Agente Secreto

Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução
Tânia Maria interpreta Dona Sebastiana; ao lado de Wagner Moura por Reprodução_Instagram
Alice Carvalho interpreta Fátima, esposa do protagonista Marcelo e vive emoções fortes ao lado dele no contexto tenso da história por Reprodução
Laura Lufési interpreta Flavia, uma estudante que no presente pesquisa a história dos eventos passados, conectando gerações e memórias por Reprodução
Hermila Guedes é Claudia, uma das mulheres que compõem o grupo de refugiados e dissidentes que ajudam o protagonista por Reprodução
Maria Fernanda Cândido vive Elza, uma personagem estratégica e envolvida na rede de apoio a perseguidos políticos durante a ditadura militar por Reprodução
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Tânia Maria é Dona Sebastiana, uma mulher forte e acolhedora que abriga perseguidos políticos no Recife dos anos 1970. A atriz, que começou a atuar aos 72 anos e nunca tinha visto filmes antes, virou sensação nacional por Reprodução

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Tags:

Oscar Wagner Moura O Agente Secreto Agente Secreto Oscar 2026

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