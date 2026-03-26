ASTROLOGIA

Anjo da Guarda aponta virada positiva para 3 signos nesta quinta-feira (26 de março): alívio após dias difíceis

Mensagem do dia indica que energia muda e traz novas oportunidades

Fernanda Varela

Publicado em 26 de março de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A quinta-feira (26) chega com um respiro para quem vinha enfrentando dias mais tensos. O Anjo da Guarda traz uma energia de renovação, indicando que situações que estavam travadas começam a se movimentar.

O dia favorece recomeços, reconciliações e soluções inesperadas. Para três signos, o momento será de alívio e retomada.

Touro

Taurinos podem perceber uma melhora em questões que estavam causando preocupação. O Anjo da Guarda indica que soluções começam a aparecer.

O momento é de confiar no processo e seguir com mais leveza.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leoninos terão oportunidade de virar a página em situações emocionais. Algo que parecia difícil pode se resolver de forma mais simples do que o esperado.

O dia favorece conversas e reconexões.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Peixes

Piscianos sentirão uma energia mais leve, principalmente em relação ao cansaço emocional acumulado. O Anjo da Guarda aponta um período de recuperação.

O ideal será aproveitar para reorganizar pensamentos e planos.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

Mensagem do dia