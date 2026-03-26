Anjo da Guarda aponta virada positiva para 3 signos nesta quinta-feira (26 de março): alívio após dias difíceis

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de março de 2026 às 00:00
A quinta-feira (26) chega com um respiro para quem vinha enfrentando dias mais tensos. O Anjo da Guarda traz uma energia de renovação, indicando que situações que estavam travadas começam a se movimentar.
O dia favorece recomeços, reconciliações e soluções inesperadas. Para três signos, o momento será de alívio e retomada.
Touro
Taurinos podem perceber uma melhora em questões que estavam causando preocupação. O Anjo da Guarda indica que soluções começam a aparecer.
O momento é de confiar no processo e seguir com mais leveza.
Decoração que é a cara de Touro
Leão
Leoninos terão oportunidade de virar a página em situações emocionais. Algo que parecia difícil pode se resolver de forma mais simples do que o esperado.
O dia favorece conversas e reconexões.
Decoração que é a cara de Leão
Peixes
Piscianos sentirão uma energia mais leve, principalmente em relação ao cansaço emocional acumulado. O Anjo da Guarda aponta um período de recuperação.
O ideal será aproveitar para reorganizar pensamentos e planos.
Decoração que é a cara de Peixes
Mensagem do dia
Depois da pressão, vem o alívio. Permita-se recomeçar com mais leveza e confiança no que está por vir.