RETA FINAL

Semana turbo vira o jogo no BBB 26; veja o que muda a partir de agora

Modo turbo acelera o jogo com eliminação, nova liderança e outro paredão no mesmo dia

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 23:51

Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O BBB 26 entrou oficialmente em modo turbo e promete movimentar a casa nos próximos dias. A nova dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt e traz mudanças importantes que devem impactar diretamente o jogo.

A semana já começa intensa com a Prova do Líder nesta quinta-feira (26), dividida em duas etapas: uma fase eliminatória durante o dia e a grande final ao vivo. A dinâmica aumenta a pressão e exige ainda mais estratégia dos participantes.

Na sexta-feira (27), os brothers disputam a Prova do Anjo, que desta vez terá um diferencial importante: será autoimune. Ou seja, quem vencer garante proteção direta e não poderá ser indicado ao paredão. Além disso, o tradicional Presente do Anjo não fará mais parte do jogo.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Ainda na sexta, a casa forma um novo paredão triplo. A dinâmica segue com o líder indicando um participante, enquanto a casa vota e define os dois mais votados para completar a berlinda. Outro detalhe que muda o jogo é o fim da Prova Bate e Volta, o que deixa os emparedados sem chance de escapar.

O domingo (29) será o ponto alto da semana turbo. Pela primeira vez, o programa será dividido em duas partes. Na edição da tarde, acontece a eliminação. Já à noite, após o Fantástico, o jogo recomeça imediatamente com uma nova Prova do Líder e, logo em seguida, a formação de outro paredão.