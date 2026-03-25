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Semana turbo vira o jogo no BBB 26; veja o que muda a partir de agora

Modo turbo acelera o jogo com eliminação, nova liderança e outro paredão no mesmo dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 23:51

Tadeu Schmidt no Big Fone
Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O BBB 26 entrou oficialmente em modo turbo e promete movimentar a casa nos próximos dias. A nova dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt e traz mudanças importantes que devem impactar diretamente o jogo.

A semana já começa intensa com a Prova do Líder nesta quinta-feira (26), dividida em duas etapas: uma fase eliminatória durante o dia e a grande final ao vivo. A dinâmica aumenta a pressão e exige ainda mais estratégia dos participantes.

Na sexta-feira (27), os brothers disputam a Prova do Anjo, que desta vez terá um diferencial importante: será autoimune. Ou seja, quem vencer garante proteção direta e não poderá ser indicado ao paredão. Além disso, o tradicional Presente do Anjo não fará mais parte do jogo.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Ainda na sexta, a casa forma um novo paredão triplo. A dinâmica segue com o líder indicando um participante, enquanto a casa vota e define os dois mais votados para completar a berlinda. Outro detalhe que muda o jogo é o fim da Prova Bate e Volta, o que deixa os emparedados sem chance de escapar.

O domingo (29) será o ponto alto da semana turbo. Pela primeira vez, o programa será dividido em duas partes. Na edição da tarde, acontece a eliminação. Já à noite, após o Fantástico, o jogo recomeça imediatamente com uma nova Prova do Líder e, logo em seguida, a formação de outro paredão.

O ritmo acelerado segue até a final e promete mexer com alianças, estratégias e até favoritismos dentro da casa. Com menos tempo para reação, cada decisão pode ser decisiva para o futuro no jogo.

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