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A Superlua Nova em Touro desta semana promete mexer com emoções, relações e decisões importantes para todos os os signos

Chegada traz clareza, viradas inesperadas e um forte desejo de estabilidade em meio às mudanças dos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:00

Lua Nova e signos
Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 11 a 17 de maio será marcada por uma das movimentações mais fortes do período: a Superlua Nova em Touro, que acontece no sábado (16), às 17h01. A energia desses dias pede estabilidade, maturidade emocional e decisões mais conscientes, mas também abre espaço para recomeços importantes. Muitos signos vão sentir necessidade de desacelerar, rever relações, reorganizar metas e entender o que realmente merece permanecer em suas vidas daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: A semana pede mais cuidado com seu emocional e menos impulsividade. A Superlua Nova em Touro mostra que insistir no desgaste não faz mais sentido. Você pode perceber que está carregando responsabilidades demais sozinho. O momento favorece autocuidado, descanso e reorganização da rotina. Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser respondida no impulso.

Touro: A Superlua Nova no seu signo marca um verdadeiro ponto de virada. Você entra em um período importante de renovação pessoal, com mais clareza sobre quem deseja ser daqui para frente. Relações, trabalho e planos futuros passam por ajustes positivos. Dica cósmica: Confie mais no próprio tempo e nas escolhas que vêm do coração.

Gêmeos: Sua intuição estará mais forte do que o normal nesta semana. A energia favorece momentos de silêncio, reflexão e criatividade. Ideias importantes podem surgir quando você desacelerar e parar de tentar controlar tudo ao mesmo tempo. Dica cósmica: Escutar a própria mente será tão importante quanto ouvir os outros.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: A semana traz sensação de crescimento e vontade de conquistar mais espaço. A Superlua Nova em Touro fortalece amizades, conexões e projetos de longo prazo. Você pode receber apoio importante de pessoas próximas para tirar um plano do papel. Dica cósmica: Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar.

Leão: Os próximos dias colocam sua imagem e carreira em evidência. Você pode assumir novas responsabilidades ou perceber que chegou a hora de ocupar um lugar de destaque que vinha evitando. A semana também mostra quem realmente torce pelo seu sucesso. Dica cósmica: Liderar também exige saber trabalhar em equipe.

Virgem: A Superlua Nova em Touro amplia sua vontade de viver algo diferente. Viagens, estudos, novos contatos e mudanças de perspectiva ganham força nos próximos dias. Você pode finalmente enxergar resultados de algo que vinha construindo há meses. Dica cósmica: Permita-se sair do automático.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: A semana traz encerramentos importantes e decisões mais maduras sobre relações e trabalho. Você pode perceber que alguns vínculos já não fazem sentido da mesma forma. A energia favorece crescimento financeiro e mais independência emocional. Dica cósmica: Nem tudo precisa continuar apenas porque já durou muito.

Escorpião: A Superlua Nova em Touro ilumina seus relacionamentos e pode trazer definições importantes no amor, nas amizades ou até em parcerias profissionais. É um período de cura, mas também de limites mais claros. Dica cósmica: Escolha permanecer onde existe reciprocidade.

Sagitário: Sua rotina entra em processo de reorganização nesta semana. O momento pede mais disciplina, atenção ao corpo e menos correria desnecessária. Algumas mudanças profissionais podem exigir mais paciência do que você gostaria. Dica cósmica: Fazer tudo rápido nem sempre significa fazer melhor.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A energia da semana favorece romance, criatividade e reconexão com aquilo que te faz feliz de verdade. A Superlua Nova em Touro pode abrir espaço para um novo capítulo amoroso ou fortalecer relações importantes. Dica cósmica: Demonstrar sentimentos não é sinal de fraqueza.

Aquário: Assuntos familiares e emocionais ganham destaque nos próximos dias. Você pode sentir necessidade de transformar seu ambiente, reorganizar a casa ou buscar mais conforto emocional. A semana favorece reconciliações e novos acordos dentro da família. Dica cósmica: Seu espaço também precisa transmitir paz.

Peixes: Sua comunicação ganha força e você pode ter conversas importantes ao longo da semana. A Superlua Nova em Touro desperta criatividade, inspiração e vontade de colocar projetos esquecidos em movimento novamente. Dica cósmica: Suas ideias têm mais impacto do que você imagina.

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Signo Lua Touro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Superlua

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