ASTROLOGIA

A Superlua Nova em Touro desta semana promete mexer com emoções, relações e decisões importantes para todos os os signos

Chegada traz clareza, viradas inesperadas e um forte desejo de estabilidade em meio às mudanças dos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:00

Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 11 a 17 de maio será marcada por uma das movimentações mais fortes do período: a Superlua Nova em Touro, que acontece no sábado (16), às 17h01. A energia desses dias pede estabilidade, maturidade emocional e decisões mais conscientes, mas também abre espaço para recomeços importantes. Muitos signos vão sentir necessidade de desacelerar, rever relações, reorganizar metas e entender o que realmente merece permanecer em suas vidas daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana pede mais cuidado com seu emocional e menos impulsividade. A Superlua Nova em Touro mostra que insistir no desgaste não faz mais sentido. Você pode perceber que está carregando responsabilidades demais sozinho. O momento favorece autocuidado, descanso e reorganização da rotina. Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser respondida no impulso.

Touro: A Superlua Nova no seu signo marca um verdadeiro ponto de virada. Você entra em um período importante de renovação pessoal, com mais clareza sobre quem deseja ser daqui para frente. Relações, trabalho e planos futuros passam por ajustes positivos. Dica cósmica: Confie mais no próprio tempo e nas escolhas que vêm do coração.

Gêmeos: Sua intuição estará mais forte do que o normal nesta semana. A energia favorece momentos de silêncio, reflexão e criatividade. Ideias importantes podem surgir quando você desacelerar e parar de tentar controlar tudo ao mesmo tempo. Dica cósmica: Escutar a própria mente será tão importante quanto ouvir os outros.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Câncer: A semana traz sensação de crescimento e vontade de conquistar mais espaço. A Superlua Nova em Touro fortalece amizades, conexões e projetos de longo prazo. Você pode receber apoio importante de pessoas próximas para tirar um plano do papel. Dica cósmica: Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar.

Leão: Os próximos dias colocam sua imagem e carreira em evidência. Você pode assumir novas responsabilidades ou perceber que chegou a hora de ocupar um lugar de destaque que vinha evitando. A semana também mostra quem realmente torce pelo seu sucesso. Dica cósmica: Liderar também exige saber trabalhar em equipe.

Virgem: A Superlua Nova em Touro amplia sua vontade de viver algo diferente. Viagens, estudos, novos contatos e mudanças de perspectiva ganham força nos próximos dias. Você pode finalmente enxergar resultados de algo que vinha construindo há meses. Dica cósmica: Permita-se sair do automático.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: A semana traz encerramentos importantes e decisões mais maduras sobre relações e trabalho. Você pode perceber que alguns vínculos já não fazem sentido da mesma forma. A energia favorece crescimento financeiro e mais independência emocional. Dica cósmica: Nem tudo precisa continuar apenas porque já durou muito.

Escorpião: A Superlua Nova em Touro ilumina seus relacionamentos e pode trazer definições importantes no amor, nas amizades ou até em parcerias profissionais. É um período de cura, mas também de limites mais claros. Dica cósmica: Escolha permanecer onde existe reciprocidade.

Sagitário: Sua rotina entra em processo de reorganização nesta semana. O momento pede mais disciplina, atenção ao corpo e menos correria desnecessária. Algumas mudanças profissionais podem exigir mais paciência do que você gostaria. Dica cósmica: Fazer tudo rápido nem sempre significa fazer melhor.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: A energia da semana favorece romance, criatividade e reconexão com aquilo que te faz feliz de verdade. A Superlua Nova em Touro pode abrir espaço para um novo capítulo amoroso ou fortalecer relações importantes. Dica cósmica: Demonstrar sentimentos não é sinal de fraqueza.

Aquário: Assuntos familiares e emocionais ganham destaque nos próximos dias. Você pode sentir necessidade de transformar seu ambiente, reorganizar a casa ou buscar mais conforto emocional. A semana favorece reconciliações e novos acordos dentro da família. Dica cósmica: Seu espaço também precisa transmitir paz.