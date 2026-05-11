POLÊMICA

Apresentadoras da Globo chamam turistas de ‘feios’ durante viagem e geram críticas na web

eLAS comentaram aparência de frequentadores de espaço famoso na Grécia durante viagem pela Europa

Fernanda Varela

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:39

Ana Clara e Ceci Ribeiro curtem férias Crédito: Reprodução

As apresentadoras Ana Clara e Ceci Ribeiro viraram assunto nas redes sociais após criticarem turistas que estavam em um dos beach clubs mais famosos de Mykonos.

Ana Clara e Ceci Ribeiro curtem férias 1 de 6

Durante a viagem de férias pela Europa, as duas compartilharam vídeos nos Stories do Instagram comentando a aparência das pessoas presentes no Scorpios Mykonos, espaço conhecido por receber turistas, empresários e celebridades internacionais.

“A gente nunca viu tanta gente feia por metro quadrado”, disse Ana Clara ao mostrar o local.

Na sequência, Ceci Ribeiro comentou que algumas pessoas presentes pareciam ter realizado procedimentos estéticos malsucedidos.

“Uma galera que a cirurgia não deu certo”, afirmou.

As falas rapidamente repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre internautas. Enquanto alguns seguidores trataram o comentário como brincadeira, outros classificaram a atitude como desnecessária e ofensiva.

Apesar das críticas aos frequentadores, Ana Clara também elogiou a experiência no local e destacou a qualidade dos drinks e da comida servida no beach club.

A apresentadora ainda aproveitou para exaltar o Brasil ao comparar a experiência internacional com o país.

“Viajar é uma delícia, conhecer culturas e lugares diferentes é maravilhoso, mas o Brasil, meu amor… não tem”, declarou.