ENTENDA

Glória Pires e Orlando Morais tem vitória na justiça em processo que envolve fazenda

Produtor rural acusa o casal de terem avançado sobre uma área que seria dele

Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:17

Glória Pires e Orlando Morais Crédito: Reprodução | Instagram

Glória Pires e o esposo Orlando Morais conquistaram uma vitória judicial contra o produtor rural Afrânio Vilela por causa de uma fazenda em Anápolis (GO). O caso tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O processo envolve ainda a empresa SV Anápolis Agropecuária, ligada ao casal.

A informação divulgada pela coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, ainda detalha que os dois continuam ligados ao negócio através da Boizinho Feliz Agropecuária e Participações, empresa da família que também tem participação dos filhos dos artistas. No processo, Orlando aparece como administrador da holding familiar, enquanto Glória.

Glória Pires vive nova fase 1 de 5

Segundo a coluna, o produtor rural acusa o casal de terem avançado sobre uma área que seria dele, usando informações falsas ou incorretas no procedimento que resultou no registro imobiliário da fazenda.

Afrânio argumenta que o registro teria causado prejuízos financeiros e danos morais. Ele entrou na Justiça solicitando a anulação do registro de georreferenciamento, a invalidação de todos os atos derivados do registro e uma indenização de R$ 200 mil por danos morais.