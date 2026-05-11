Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Glória Pires e Orlando Morais tem vitória na justiça em processo que envolve fazenda

Produtor rural acusa o casal de terem avançado sobre uma área que seria dele

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:17

Glória Pires e Orlando Morais
Glória Pires e Orlando Morais Crédito: Reprodução | Instagram

Glória Pires e o esposo Orlando Morais conquistaram uma vitória judicial contra o produtor rural Afrânio Vilela por causa de uma fazenda em Anápolis (GO). O caso tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O processo envolve ainda a empresa SV Anápolis Agropecuária, ligada ao casal.

A informação divulgada pela coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, ainda detalha que os dois continuam ligados ao negócio através da Boizinho Feliz Agropecuária e Participações, empresa da família que também tem participação dos filhos dos artistas. No processo, Orlando aparece como administrador da holding familiar, enquanto Glória.

Glória Pires vive nova fase

Glória Pires vive nova fase por Reprodução
Glória Pires vive nova fase por Reprodução
Glória Pires vive nova fase por Reprodução
Glória Pires por Reprodução
Antes de se mudar, Glória Pires libera mansões de luxo à beira-mar para aluguel por Reprodução
1 de 5
Glória Pires vive nova fase por Reprodução

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Glória Pires disponível para aluguel com diária de até R$ 16 mil

Como é a mansão de Glória Pires disponível para aluguel com diária de até R$ 16 mil

Imagem - Cleo revela sonho com avô falecido que a fez voltar a usar o sobrenome de Gloria Pires

Cleo revela sonho com avô falecido que a fez voltar a usar o sobrenome de Gloria Pires

Imagem - Justiça mantém condenação e Glória Pires deve pagar R$ 560 mil à ex-cozinheira

Justiça mantém condenação e Glória Pires deve pagar R$ 560 mil à ex-cozinheira

Segundo a coluna, o produtor rural acusa o casal de terem avançado sobre uma área que seria dele, usando informações falsas ou incorretas no procedimento que resultou no registro imobiliário da fazenda.

Afrânio argumenta que o registro teria causado prejuízos financeiros e danos morais. Ele entrou na Justiça solicitando a anulação do registro de georreferenciamento, a invalidação de todos os atos derivados do registro e uma indenização de R$ 200 mil por danos morais.

No entanto, não existe condenação judicial ou acusação criminal formal reconhecida pela Justiça contra Glória Pires, Orlando de Morais Filho ou os demais sócios envolvidos no caso. A disputa tramita na esfera cível e segue em segredo de Justiça.

Tags:

Glória Pires

Mais recentes

Imagem - Repórter é casada com amigo do ex-marido que doou R$ 49,2 milhões para o Met Gala

Repórter é casada com amigo do ex-marido que doou R$ 49,2 milhões para o Met Gala
Imagem - Dia das Mães de Adriane Galisteu termina em hospital após lesão no joelho do filho

Dia das Mães de Adriane Galisteu termina em hospital após lesão no joelho do filho
Imagem - Adeus, paredes brancas: nova tendência na decoração deixa os ambientes mais elegantes sem gastar muito

Adeus, paredes brancas: nova tendência na decoração deixa os ambientes mais elegantes sem gastar muito