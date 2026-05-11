Glória Pires e Orlando Morais tem vitória na justiça em processo que envolve fazenda

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Felipe Sena
Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:17
Glória Pires e o esposo Orlando Morais conquistaram uma vitória judicial contra o produtor rural Afrânio Vilela por causa de uma fazenda em Anápolis (GO). O caso tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O processo envolve ainda a empresa SV Anápolis Agropecuária, ligada ao casal.
A informação divulgada pela coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, ainda detalha que os dois continuam ligados ao negócio através da Boizinho Feliz Agropecuária e Participações, empresa da família que também tem participação dos filhos dos artistas. No processo, Orlando aparece como administrador da holding familiar, enquanto Glória.
Glória Pires vive nova fase
Segundo a coluna, o produtor rural acusa o casal de terem avançado sobre uma área que seria dele, usando informações falsas ou incorretas no procedimento que resultou no registro imobiliário da fazenda.
Afrânio argumenta que o registro teria causado prejuízos financeiros e danos morais. Ele entrou na Justiça solicitando a anulação do registro de georreferenciamento, a invalidação de todos os atos derivados do registro e uma indenização de R$ 200 mil por danos morais.
No entanto, não existe condenação judicial ou acusação criminal formal reconhecida pela Justiça contra Glória Pires, Orlando de Morais Filho ou os demais sócios envolvidos no caso. A disputa tramita na esfera cível e segue em segredo de Justiça.