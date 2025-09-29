Cleo revela sonho com avô falecido que a fez voltar a usar o sobrenome de Gloria Pires

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:36
Após oito anos sem usar o sobrenome materno, Cleo decidiu retomar o nome artístico que a consagrou no início da carreira. Em entrevista à revista Quem, a atriz de 42 anos contou que a escolha foi motivada por um sonho com o avô materno, Antônio Carlos, pai de Gloria Pires, que morreu há duas décadas.
“Sonhei com o meu avô falando sobre isso e resolvi retomar. Eu acredito muito que existem coisas maiores do que os desejos pessoais. Para mim, esse resgate tem um peso ancestral, um peso bom, que eu gosto e quero carregar”, afirmou.
Cleo Pires
Antônio Carlos ficou conhecido nacionalmente na década de 1990 ao interpretar o carismático Joselino Barbacena na Escolinha do Professor Raimundo.
Além de retomar o sobrenome da mãe, Cleo também celebrou o fato de trabalhar novamente com Gloria no cinema. Depois de dividirem a cena no filme Vovó Ninja (2024), mãe e filha estarão em Se Eu Fosse Você 3, previsto para estrear no primeiro semestre de 2026.
“É surreal estar em um projeto com a minha mãe e com Tony Ramos. Qualquer artista gostaria de ter essa oportunidade. Além de carreiras impecáveis, eles são pessoas muito generosas, dentro e fora de cena. Isso é essencial porque nosso trabalho depende muito dessa troca. Passamos muito tempo juntos, e essa convivência se torna especial”, disse a atriz.