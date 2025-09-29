FAMOSOS

Cleo revela sonho com avô falecido que a fez voltar a usar o sobrenome de Gloria Pires

Atriz retomou o nome artístico após mensagem simbólica em sonho com o pai de Gloria Pires

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:36

Cleo Pires Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após oito anos sem usar o sobrenome materno, Cleo decidiu retomar o nome artístico que a consagrou no início da carreira. Em entrevista à revista Quem, a atriz de 42 anos contou que a escolha foi motivada por um sonho com o avô materno, Antônio Carlos, pai de Gloria Pires, que morreu há duas décadas.

“Sonhei com o meu avô falando sobre isso e resolvi retomar. Eu acredito muito que existem coisas maiores do que os desejos pessoais. Para mim, esse resgate tem um peso ancestral, um peso bom, que eu gosto e quero carregar”, afirmou.

Antônio Carlos ficou conhecido nacionalmente na década de 1990 ao interpretar o carismático Joselino Barbacena na Escolinha do Professor Raimundo.

Além de retomar o sobrenome da mãe, Cleo também celebrou o fato de trabalhar novamente com Gloria no cinema. Depois de dividirem a cena no filme Vovó Ninja (2024), mãe e filha estarão em Se Eu Fosse Você 3, previsto para estrear no primeiro semestre de 2026.