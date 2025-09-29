Acesse sua conta
Cleo revela sonho com avô falecido que a fez voltar a usar o sobrenome de Gloria Pires

Atriz retomou o nome artístico após mensagem simbólica em sonho com o pai de Gloria Pires

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:36

Cleo Pires
Cleo Pires Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após oito anos sem usar o sobrenome materno, Cleo decidiu retomar o nome artístico que a consagrou no início da carreira. Em entrevista à revista Quem, a atriz de 42 anos contou que a escolha foi motivada por um sonho com o avô materno, Antônio Carlos, pai de Gloria Pires, que morreu há duas décadas.

“Sonhei com o meu avô falando sobre isso e resolvi retomar. Eu acredito muito que existem coisas maiores do que os desejos pessoais. Para mim, esse resgate tem um peso ancestral, um peso bom, que eu gosto e quero carregar”, afirmou.

Cleo Pires

Cleo Pires por Reprodução/Redes Sociais
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Gloria Pires e Cleo Pires por Reprodução / Redes Sociais
Cleo teve sonho com avô Antônio Carlos Pires por Reprodução
Gloria Pires, Orlando, Ana, Anttonia Morais e Cleo Pires: temporada de verão em Salvador, na antiga casa de Gal Costa por Reprodução/ Redes sociais
Cleo e Fábio Jr por Redes sociais
Marido de Cleo Pires por Redes sociais
Cleo com a irmã Anttónia e o avô materno, Antônio Carlos Pires por Reprodução/Instagram
Cleo Pires é neta do comediante Antônio Carlos Pires, que atuava na Escolinha do Professor Raimundo por Reprodução/Instagram
Cleo Pires por Reprodução/Redes Sociais

Antônio Carlos ficou conhecido nacionalmente na década de 1990 ao interpretar o carismático Joselino Barbacena na Escolinha do Professor Raimundo.

Além de retomar o sobrenome da mãe, Cleo também celebrou o fato de trabalhar novamente com Gloria no cinema. Depois de dividirem a cena no filme Vovó Ninja (2024), mãe e filha estarão em Se Eu Fosse Você 3, previsto para estrear no primeiro semestre de 2026.

“É surreal estar em um projeto com a minha mãe e com Tony Ramos. Qualquer artista gostaria de ter essa oportunidade. Além de carreiras impecáveis, eles são pessoas muito generosas, dentro e fora de cena. Isso é essencial porque nosso trabalho depende muito dessa troca. Passamos muito tempo juntos, e essa convivência se torna especial”, disse a atriz.

Famosos

