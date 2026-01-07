VEJA VÍDEO

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Proprietário também deverá pagar multa

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 23:08

Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem, responsável por um supermercado, foi preso em flagrante na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Na padaria do estabelecimento, ratos foram flagrados circulando sobre os alimentos. Produtos vencidos também foram apreendidos durante a ação da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil. O proprietário também deverá pagar multa.

As imagens foram compartilhadas pelo delegado Humberto Teófilo, titular da Central de Flagrantes de Aparecida, em seu perfil nas redes sociais, nesta quarta-feira (7). De acordo com ele, o estabelecimento foi alvo de ao menos três denúncias. O proprietário foi preso após a fiscalização constatar “grave risco à saúde pública”.

Veja imagens da fiscalização 1 de 8

No local, foram encontradas fezes de roedores em áreas de estoque, além de mais de 40 unidades de leite vencidas. O espaço foi classificado pelo delegado como insalubre e “contaminado, com risco direto aos consumidores”.