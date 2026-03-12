Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Instituição afirma que "atingiu o teto orçamentário" definido pelo plano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:03

Santa Casa de Misericórdia em Itabuna
Santa Casa de Misericórdia em Itabuna Crédito: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, na região sul da Bahia, anunciou a suspensão de atendimentos aos beneficiários do Planserv por tempo indeterminado. Os servidores públicos estaduais em atividade e aposentados, além de dependentes, não podem mais contar com os serviços da unidade a partir desta quinta-feira (12). A exceção são os pacientes já internados ou em tratamento de casos graves. 

Conforme divulgado pela Santa Casa, a instituição "atingiu o teto orçamentário definido pelo Planserv, bem como às pendências financeiras e administrativas". O CORREIO entrou em contato com a assessoria do plano e com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) e aguarda retorno sobre o caso. 

A Santa Casa de Itabuna afirma que a suspensão é "responsável". "A medida não afetará os pacientes já internados ou em tratamento seriado (oncologia, nefrologia e radioterapia), que continuarão recebendo total assistência", diz. 

A instituição diz também que busca diálogo com o Planserv para a "regularização das pendências, reclassificação do hospital e majoração do teto orçamentário, visando ao restabelecimento integral dos atendimentos o mais breve possível". 

Veja o comunicado da Santa Casa

"A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna informa aos beneficiários do Planserv que a instituição atingiu o teto orçamentário definido pelo Planserv, bem como às pendências financeiras e administrativas, novos atendimentos estão suspensos a partir de 12 de março de 2026.

Prezando pelo paciente, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna realiza a suspensão responsável. Dessa forma, a medida não afetará os pacientes já internados ou em tratamento seriado (oncologia, nefrologia e radioterapia), que continuarão recebendo total assistência.

A Santa Casa segue buscando diálogo com o Planserv para a regularização das pendências, reclassificação do hospital e majoração do teto orçamentário, visando ao restabelecimento integral dos atendimentos o mais breve possível". 

Mais recentes

Imagem - Qual a melhor história que você já viveu em Salvador? Concurso vai escolher as mais marcantes

Qual a melhor história que você já viveu em Salvador? Concurso vai escolher as mais marcantes
Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
Imagem - Trânsito é alterado na ponte sobre o Rio Jequitinhonha na BR-101; veja o que muda

Trânsito é alterado na ponte sobre o Rio Jequitinhonha na BR-101; veja o que muda

MAIS LIDAS

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
01

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes
02

Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
03

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
04

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega