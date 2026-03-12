BAHIA

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Instituição afirma que "atingiu o teto orçamentário" definido pelo plano

Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:03

Santa Casa de Misericórdia em Itabuna Crédito: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, na região sul da Bahia, anunciou a suspensão de atendimentos aos beneficiários do Planserv por tempo indeterminado. Os servidores públicos estaduais em atividade e aposentados, além de dependentes, não podem mais contar com os serviços da unidade a partir desta quinta-feira (12). A exceção são os pacientes já internados ou em tratamento de casos graves.

Conforme divulgado pela Santa Casa, a instituição "atingiu o teto orçamentário definido pelo Planserv, bem como às pendências financeiras e administrativas". O CORREIO entrou em contato com a assessoria do plano e com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) e aguarda retorno sobre o caso.

A Santa Casa de Itabuna afirma que a suspensão é "responsável". "A medida não afetará os pacientes já internados ou em tratamento seriado (oncologia, nefrologia e radioterapia), que continuarão recebendo total assistência", diz.

A instituição diz também que busca diálogo com o Planserv para a "regularização das pendências, reclassificação do hospital e majoração do teto orçamentário, visando ao restabelecimento integral dos atendimentos o mais breve possível".

Veja o comunicado da Santa Casa

"A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna informa aos beneficiários do Planserv que a instituição atingiu o teto orçamentário definido pelo Planserv, bem como às pendências financeiras e administrativas, novos atendimentos estão suspensos a partir de 12 de março de 2026.

Prezando pelo paciente, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna realiza a suspensão responsável. Dessa forma, a medida não afetará os pacientes já internados ou em tratamento seriado (oncologia, nefrologia e radioterapia), que continuarão recebendo total assistência.