A FILA ANDOU

Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes

Nutricionista e cantora anunciaram a separação em novembro de 2025, após 17 anos juntos

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:49

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução

A fila andou para Daniel Cady. Pouco menos de quatro meses após anunciar o fim do casamento com Ivete Sangalo, o nutricionista engatou um novo affair. Ele, inclusive, já teria até embarcado em uma viagem internacional com a nova amada.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira no site Metrópoles, Daniel e a nova companheira teriam ido fazer um tour romântico pela Europa. A viagem estaria passando por destinos discretos, longe da atenção da mídia e do público. A ideia é evitar exposição e fugir dos holofotes no Brasil.

Ainda segundo Fábia, o nutricionista teria, antes, tentado reverter a decisão da separação com Ivete, insistindo para que os dois não colocassem um ponto final na relação. Ele, inclusive, teria sugerido terapia para salvar o casamento. Mas o fim do matrimônio foi definitivo. Daniel foi procurado pela coluna Fábia Oliveira, mas ainda não havia retornado.

Daniel Cady e Ivete Sangalo anunciaram a separação no dia 27 de novembro de 2025, após 17 anos juntos. A informação foi divulgada em uma postagem compartilhada pelos dois nas redes sociais. Eles falavam que a decisão foi tomada, "de forma conjunta e madura", em respeito à história construída pelos dois ao longo dos 14 anos de casamento. "Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", escreveram eles

Os dois prometeram continuar como uma família e pediram respeito. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.