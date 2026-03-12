Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes

Nutricionista e cantora anunciaram a separação em novembro de 2025, após 17 anos juntos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:49

Ivete Sangalo e Daniel Cady
Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução

A fila andou para Daniel Cady. Pouco menos de quatro meses após anunciar o fim do casamento com Ivete Sangalo, o nutricionista engatou um novo affair. Ele, inclusive, já teria até embarcado em uma viagem internacional com a nova amada.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira no site Metrópoles, Daniel e a nova companheira teriam ido fazer um tour romântico pela Europa. A viagem estaria passando por destinos discretos, longe da atenção da mídia e do público. A ideia é evitar exposição e fugir dos holofotes no Brasil.

Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo

Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
1 de 11
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução

Ainda segundo Fábia, o nutricionista teria, antes, tentado reverter a decisão da separação com Ivete, insistindo para que os dois não colocassem um ponto final na relação. Ele, inclusive, teria sugerido terapia para salvar o casamento. Mas o fim do matrimônio foi definitivo. Daniel foi procurado pela coluna Fábia Oliveira, mas ainda não havia retornado.

Daniel Cady e Ivete Sangalo anunciaram a separação no dia 27 de novembro de 2025, após 17 anos juntos. A informação foi divulgada em uma postagem compartilhada pelos dois nas redes sociais. Eles falavam que a decisão foi tomada, "de forma conjunta e madura", em respeito à história construída pelos dois ao longo dos 14 anos de casamento. "Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", escreveram eles

Os dois prometeram continuar como uma família e pediram respeito. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.

Sítio de Daniel Cady

Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
1 de 15
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução

Leia mais

Imagem - Erika Hilton se manifesta após fala transfóbica de Ratinho: 'Este apresentador é, e sempre será, um rato'

Erika Hilton se manifesta após fala transfóbica de Ratinho: 'Este apresentador é, e sempre será, um rato'

Imagem - Apontado como novo affair de Melody, DJ foi acusado de dopar ex-namorada, Mari Menezes

Apontado como novo affair de Melody, DJ foi acusado de dopar ex-namorada, Mari Menezes

Imagem - Não foi a maquiagem: saiba qual foi o estopim para a treta entre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela

Não foi a maquiagem: saiba qual foi o estopim para a treta entre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela

Tags:

Romance Ivete Sangalo Affair Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)

Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)
Imagem - Erika Hilton se manifesta após fala transfóbica de Ratinho: 'Este apresentador é, e sempre será, um rato'

Erika Hilton se manifesta após fala transfóbica de Ratinho: 'Este apresentador é, e sempre será, um rato'
Imagem - SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton

MAIS LIDAS

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
01

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
02

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência
03

Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência

Imagem - SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton
04

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton