Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Nutricionista teria tentado manter o casamento com a cantora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 13:26

Daniel Cady e Ivete Sangalo
Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Daniel Cady não queria o fim do casamento com Ivete Sangalo. O nutricionista teria insistido para que os dois não colocassem um ponto final na relação e teria até feito uma proposta para a cantora, com o objetivo de reverter a separação: terapia de casal. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no site Metrópoles.

O fim do matrimônio, porém, foi definitivo. Agora, Daniel estaria até em um novo romance. Ainda segundo Fábia, pouco menos de quatro meses após anunciar o fim do relacionamento com Ivete, ele engatou um novo affair e já teria até embarcado em uma viagem internacional com a amada.

Daniel Cady e as filhas

O nutricionista e a nova companheira teriam ido fazer um tour romântico pela Europa. A viagem estaria passando por destinos discretos, longe da atenção da mídia e do público. A ideia é evitar exposição e fugir dos holofotes no Brasil.

Daniel Cady e Ivete Sangalo anunciaram a separação no dia 27 de novembro de 2025, após 17 anos juntos. A informação foi divulgada em uma postagem compartilhada pelos dois nas redes sociais. Eles falavam que a decisão foi tomada, "de forma conjunta e madura", em respeito à história construída pelos dois ao longo dos 14 anos de casamento. "Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", escreveram eles

Sítio de Daniel Cady

Os dois prometeram continuar como uma família e pediram respeito. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.

