VALE A PENA VER DE NOVO

Resumo de Terra Nostra desta sexta-feira (13): Maria do Socorro se aproxima do filho de Gumercindo

Capítulo traz encontro inesperado que pode revelar segredo guardado na família do fazendeiro

Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:23

Resumo de Terra Nostra desta sexta-feira (13): Maria do Socorro se aproxima do filho de Gumercindo Crédito: Reprodução

O capítulo de Terra Nostra desta sexta-feira (13) promete movimentar a trama com um encontro que pode mudar o rumo da história. Maria do Socorro ficará frente a frente com José Alceu, sem imaginar que o menino é, na verdade, filho de seu marido, Gumercindo, com Naná.

A personagem chegará em casa acompanhada da filha Rosana e encontrará Tiziu e José Alceu. Durante a conversa, os dois meninos contarão que estão morando na casa de Francesco. O momento despertará uma sensação de familiaridade em Maria do Socorro, que ficará intrigada ao olhar para o garoto.

Sem saber do verdadeiro vínculo entre eles, ela demonstrará carinho pelo menino. A aproximação, no entanto, deixará Naná e Damião apreensivos, com medo de que o segredo sobre a paternidade de José Alceu venha à tona.

No mesmo capítulo, outros acontecimentos também movimentam a novela. Gumercindo decide viajar até Jundiaí para convidar Bartolo e Leonora a voltarem para a fazenda. Já Francesco enfrenta dificuldades financeiras depois de ser avisado pelos sócios de que o negócio está falido.

Enquanto isso, Matteo passa a demonstrar cada vez mais interesse pelas ideias do anarquismo, e Giuliana sofre com a distância da filha.