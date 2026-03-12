Resumo de Terra Nostra desta sexta-feira (13): Maria do Socorro se aproxima do filho de Gumercindo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de março de 2026 às 20:23
O capítulo de Terra Nostra desta sexta-feira (13) promete movimentar a trama com um encontro que pode mudar o rumo da história. Maria do Socorro ficará frente a frente com José Alceu, sem imaginar que o menino é, na verdade, filho de seu marido, Gumercindo, com Naná.
A personagem chegará em casa acompanhada da filha Rosana e encontrará Tiziu e José Alceu. Durante a conversa, os dois meninos contarão que estão morando na casa de Francesco. O momento despertará uma sensação de familiaridade em Maria do Socorro, que ficará intrigada ao olhar para o garoto.
Sem saber do verdadeiro vínculo entre eles, ela demonstrará carinho pelo menino. A aproximação, no entanto, deixará Naná e Damião apreensivos, com medo de que o segredo sobre a paternidade de José Alceu venha à tona.
No mesmo capítulo, outros acontecimentos também movimentam a novela. Gumercindo decide viajar até Jundiaí para convidar Bartolo e Leonora a voltarem para a fazenda. Já Francesco enfrenta dificuldades financeiras depois de ser avisado pelos sócios de que o negócio está falido.
Enquanto isso, Matteo passa a demonstrar cada vez mais interesse pelas ideias do anarquismo, e Giuliana sofre com a distância da filha.
O episódio vai ao ar nesta sexta-feira (13), dando continuidade aos conflitos familiares e segredos que cercam os personagens da novela.