Filha caçula de Neymar passa mal e é levada ao hospital

Influenciadora contou nas redes sociais que a bebê Mel passou por avaliação médica após apresentar sintomas gripais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:45

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie Crédito: Lucas Alves/Reprodução/Instagram

A filha caçula de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi precisou ser levada ao hospital na última quarta-feira (11). A informação foi compartilhada pela própria mãe nas redes sociais, onde ela explicou que a bebê apresentou um quadro de gripe forte.

Mel nasceu em julho de 2025 e tem oito meses. Segundo Biancardi, a decisão de levar a filha para avaliação médica foi tomada logo após ela retornar da Semana de Moda de Paris, na França.

Nas redes sociais, a influenciadora publicou uma foto já no hospital, deitada em um leito ao lado da filha. Na imagem, aparecem apenas os pés da bebê, que está no colo da mãe.

Ao explicar o motivo de ter ficado um tempo afastada da internet, Biancardi tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde da criança. “Sumida por motivos de: ontem cheguei e levei a Melzinha no hospital. Graças a Deus é só uma gripe forte”, escreveu.

Em outra publicação, a influenciadora também mostrou a filha mais velha, Mavie, de dois anos. A menina aparece brincando e, segundo a mãe, não apresenta sinais de ter sido afetada pela gripe que atingiu a irmã mais nova.

