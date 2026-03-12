REALITY SHOW

Ciúmes no BBB 26? Chaiany diz que Jordana quer ser ‘melhor amiga’ de Ana Paula Renault

Sister comenta aproximação entre as duas no reality, e jornalista reage dizendo que está apenas jogando dentro da casa

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:39

Chaiany comenta aproximação entre Jordana e Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/TV Globo

A relação entre participantes voltou a render comentários dentro do BBB 26. Durante uma conversa no Quarto Sonho da Eternidade, na tarde desta quinta-feira (12), Chaiany comentou a proximidade entre Jordana e Ana Paula Renault e sugeriu que a advogada estaria tentando se aproximar cada vez mais da jornalista no reality da TV Globo.

O assunto surgiu enquanto algumas sisters conversavam sobre alianças e relações dentro da casa. Em meio ao papo, Chaiany afirmou que percebeu uma mudança no comportamento de Jordana em relação a Ana Paula. “A Jordan tá doida para ser a sua melhor amiga”, declarou a participante, provocando reação imediata da jornalista.

Ana Paula Renault respondeu em tom de deboche e insinuou que Chaiany estaria com ciúmes da aproximação. “Tá com ciuminho, é? Pelo menos elas não me colocaram para tomar vômito. Toma!”, disse, rindo em seguida. A mineira ainda reforçou que as interações fazem parte da estratégia dentro do jogo: “Eu tô é jogando, meu povo”.

Mesmo com a aproximação entre as duas dentro da casa, Ana Paula afirmou que já deixou claro que não concorda com as atitudes de Jordana no reality. Segundo a jornalista, a diferença de posicionamento entre elas já foi discutida abertamente.

“Eu já falei com ela, inclusive a Samira estava aqui, que eu não concordo com absolutamente nada que ela faz no jogo”, explicou Ana Paula Renault durante a conversa.

Apesar disso, a jornalista destacou que manter diálogo com outros participantes pode ser vantajoso dentro da dinâmica do BBB 26. “Ter um diálogo aberto é vantagem”, acrescentou.