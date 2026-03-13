Acesse sua conta
Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta sexta (13 de março): proteja sua energia e cuidado com pessoas negativas

Recado do dia pede mais silêncio e observação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de março de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (13) chega com uma energia que pede mais proteção espiritual e atenção às próprias emoções. O recado do Anjo da Guarda indica que nem todos ao redor estão com as melhores intenções, por isso o momento favorece discrição e cuidado com o que se fala ou compartilha.

Para três signos do zodíaco, o dia pode trazer sinais claros de que é hora de se preservar mais e evitar desgastes desnecessários.

Câncer

Cancerianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O Anjo da Guarda aconselha observar mais e falar menos. Nem tudo precisa ser respondido ou confrontado neste momento.

Preservar a paz emocional será a melhor escolha hoje.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Libra

Librianos devem ter atenção redobrada com ambientes carregados ou conversas negativas. A energia do dia pede mais cuidado com quem você divide planos e sonhos.

Nem todo mundo precisa saber o que você pretende fazer.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem sentir um cansaço emocional maior ao longo do dia. O recado espiritual é simples, desacelerar e evitar conflitos desnecessários.

Foque apenas no que realmente importa e preserve sua energia.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Às vezes, a maior proteção é saber se afastar de ambientes, palavras e pessoas que drenam a sua paz. 

