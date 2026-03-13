Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta sexta (13 de março): proteja sua energia e cuidado com pessoas negativas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de março de 2026 às 00:00
A sexta-feira (13) chega com uma energia que pede mais proteção espiritual e atenção às próprias emoções. O recado do Anjo da Guarda indica que nem todos ao redor estão com as melhores intenções, por isso o momento favorece discrição e cuidado com o que se fala ou compartilha.
Para três signos do zodíaco, o dia pode trazer sinais claros de que é hora de se preservar mais e evitar desgastes desnecessários.
Câncer
Cancerianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O Anjo da Guarda aconselha observar mais e falar menos. Nem tudo precisa ser respondido ou confrontado neste momento.
Preservar a paz emocional será a melhor escolha hoje.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Libra
Librianos devem ter atenção redobrada com ambientes carregados ou conversas negativas. A energia do dia pede mais cuidado com quem você divide planos e sonhos.
Nem todo mundo precisa saber o que você pretende fazer.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio
Capricornianos podem sentir um cansaço emocional maior ao longo do dia. O recado espiritual é simples, desacelerar e evitar conflitos desnecessários.
Foque apenas no que realmente importa e preserve sua energia.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Às vezes, a maior proteção é saber se afastar de ambientes, palavras e pessoas que drenam a sua paz.