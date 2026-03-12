Acesse sua conta
Como será a dinâmica da semana no BBB 26 com Máquina do Poder e Paredão já no sábado

Tadeu Schmidt explicou nova dinâmica do reality, que inclui Prova do Líder, Prova do Anjo e possibilidade de salvar emparedado com vantagem especial

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 23:15

Dinâmica da semana no BBB 26 terá Máquina do Poder e Paredão antecipado

O BBB 26 ganhou uma nova dinâmica que promete movimentar o jogo nos próximos dias. Durante o programa ao vivo desta quinta-feira (12), Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica da semana, que inclui Prova do Líder, Prova do Anjo, formação antecipada de Paredão e a estreia da chamada Máquina do Poder.

Segundo o apresentador, a disputa pela liderança da semana começa ainda nesta quinta-feira. A primeira etapa da Prova do Líder será realizada em grupos. A casa será dividida em quatro trios e um participante ficará de fora da disputa inicial.

“Hoje tem a Prova do Líder. A primeira etapa vai ser feita em trios. A casa vai ser dividida em quatro trios. Uma pessoa vai sobrar, e essa pessoa fica fora da Prova”, explicou Tadeu Schmidt durante o programa.

A dinâmica continua no sábado (14), quando acontece a tradicional Prova do Anjo dentro da casa mais vigiada do Brasil. No mesmo dia, durante o programa ao vivo da noite, três participantes serão colocados diretamente no Paredão.

Dinâmica da semana no BBB

“No sábado tem a Prova do Anjo. À noite, durante o nosso programa ao vivo, a gente vai fazer uma dinâmica que vai mandar três pessoas para o Paredão”, detalhou o apresentador.

A formação oficial do Paredão acontece no domingo (15) e será exibida em duas partes ao longo da programação da Globo. No primeiro programa do dia, os participantes vão definir os nomes que estarão na berlinda.

“A gente termina o primeiro programa com cinco pessoas emparedadas”, afirmou Tadeu Schmidt ao explicar a dinâmica da votação.

Outro elemento que promete impactar o jogo no BBB 26 é a chamada Máquina do Poder. A dinâmica acontece durante a tarde e permite que os participantes comprem caixas usando senhas distribuídas ao longo do dia.

Cada senha garante apenas uma compra por vez. Depois de adquirir uma caixa, o participante precisa voltar para o final da fila e pegar uma nova senha caso queira tentar novamente.

Entre as caixas disponíveis, uma delas trará uma vantagem estratégica importante: o poder de retirar do Paredão um dos três participantes indicados pela dinâmica de sábado. Quem comprar a caixa premiada também poderá salvar a si mesmo, caso esteja entre os emparedados.

A decisão final será revelada na segunda parte do programa ao vivo de domingo, quando o participante que conquistar a caixa premiada escolherá quem será retirado do Paredão.

