Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Detalhe em foto publicada nas redes sociais teria entregado a presença de Carol Magalhães ao lado do ex-marido de Ivete Sangalo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:26

Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady
Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady Crédito: Reprodução

Um detalhe aparentemente discreto acabou chamando atenção nas redes sociais e revelou mais um capítulo na vida pessoal de Daniel Cady. Um reflexo nos óculos escuros do ex-marido de Ivete Sangalo teria entregado a presença da empresária Carol Magalhães durante uma refeição em Málaga, no sul da Espanha.

A descoberta foi divulgada pelo portal LeoDias após análise de uma sequência de publicações feitas por Daniel Cady nas redes sociais. Nas imagens, o nutricionista aparece colocando um casaco enquanto está sentado à mesa de um restaurante. No reflexo das lentes do óculos, seria possível identificar a figura da suposta companheira.

Durante participação no programa Melhor da Tarde, exibido pela Band, a jornalista Alexia Alcantarino comentou os bastidores da identificação do casal. Segundo ela, o detalhe nas imagens ajudou a confirmar que Carol Magalhães estaria sentada do outro lado da mesa.

Carol Magalhães e Daniel Cady

Carol Magalhães por Reprodução

Outro indício observado nas imagens seria o uniforme de uma garçonete ao fundo da foto, que indicaria que o local é um estabelecimento na Espanha, destino onde o nutricionista tem passado os últimos dias.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Daniel Cady está viajando pela Europa há cerca de dez dias acompanhado de Carol Magalhães. A viagem teria começado dois dias após a alta hospitalar de Ivete Sangalo, registrada no último dia 3 de março.

Fontes próximas afirmam que o clima da viagem é de reaproximação entre os dois. Carol e Daniel já teriam vivido um relacionamento no passado, antes de o nutricionista conhecer a cantora.

A expectativa é que Daniel Cady retorne ao Brasil na próxima semana. Até o momento, ele não comentou publicamente as informações sobre o suposto relacionamento.

Daniel Cady

