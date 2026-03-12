Discussão, revelação sobre tiro em Bagdá e suspeitas sobre remédios agitam Três Graças nesta quinta (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de março de 2026 às 08:00
O capítulo de Três Graças que vai ao ar nesta quinta-feira (12) promete tensão após a prisão de Viviane, que segue repercutindo entre os personagens e movimentando novas suspeitas dentro da trama.
Leonardo e Angélico protagonizam uma discussão intensa, enquanto Viviane recebe o apoio de Zenilda em meio à crise. Ao saber da prisão da jovem por meio de Kellen, Lígia reage surpresa com a notícia.
Protagonistas de Três Graças
Enquanto isso, Joaquim sugere que Júnior passe um tempo na galeria com Maggye para poder vigiar os passos de Kasper. A tensão aumenta quando o criminoso observa a bala de revólver que atingiu Bagdá e intriga o bandido ao afirmar que o disparo parece ter saído da arma de um civil.
Em outro momento, Vandílson avisa a Lucélia que Kasper está com Bagdá. Já Paulinho confronta Gerluce e questiona se ela realmente não sabia que Consuelo estava comprando remédios utilizando receitas fornecidas por Viviane.