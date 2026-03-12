LAR DOCE LAR

Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

Casal apresenta o novo apartamento carioca, repaginado para refletir rotina, personalidade e memórias construídas juntos

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:00

Taís Araujo e Lázaro Ramos mostram o apartamento luxuoso cheio de afeto, arte e brasilidade Crédito: Reprodução

A casa de Taís Araujo e Lázaro Ramos, no Rio de Janeiro, vai além de um simples projeto de arquitetura. Após mais de duas décadas de casamento, o casal decidiu viver pela primeira vez a experiência de acompanhar uma reforma completa, do início ao fim. O resultado é um apartamento construído nos anos 1950 que ganhou nova vida e foi transformado em um lar marcado por identidade, arte e referências à cultura brasileira em cada detalhe.

O apartamento, situado na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi adquirido após cerca de dois anos de convivência do casal com o espaço. Na época, Taís Araujo e Lázaro Ramos buscavam uma rotina mais prática e menos exigente do que a da antiga casa, que demandava manutenção constante. Ao se depararem com a ampla área social, marcada por janelas generosas, abundante iluminação natural e pé-direito alto, os dois perceberam ali o potencial para transformar o imóvel no lar que sempre imaginaram.

A reforma começou em 2023, comandada pelo escritório Escala Arquitetura. Durante as obras, Taís, Lázaro e os filhos se mudaram provisoriamente para o apartamento do andar de cima, o que permitiu acompanhar de perto cada decisão. E foram muitas: integração da cozinha com o living, criação de um “palquinho” na varanda, ideia de Lázaro para contemplar a vista, reorganização da área íntima e um novo camarim para Taís, agora afastado dos quartos para garantir privacidade.

O décor une brasilidade contemporânea com referências afetivas. Obras de Íldima Lima, Mario Cravo Neto, Tarsila do Amaral e Adriana Varejão se misturam a peças garimpadas, lembranças de viagens e itens assinados por designers nacionais. Tons terrosos, rosados e verdes marcam a paleta afetiva escolhida pelo casal, que fez questão de participar de cada escolha.

Taís destaca que o objetivo era criar um lar que acolhesse quem eles se tornaram: “A gente se reconhece em cada canto”, diz. Já Lázaro celebra a versatilidade dos ambientes: “Podemos fechar tudo para ter sossego ou abrir para receber, é a síntese da nossa vida.”