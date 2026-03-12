CLIMA TENSO

Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'

Web acusa o eliminado da semana de ignorar Ceci Ribeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:32

Ceci Ribeiro desabafa após entrevista com Babu Santana no Bate Papo BBB Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Ceci Ribeiro usou seus Stories no Instagram para desabafar sobre a entrevista com Babu Santana, o último eliminado do BBB 26, na madrugada desta quarta-feira (11).

O burburinho começou logo após a exibição do programa, quando internautas notaram que o ator parecia ignorar as intervenções de Ceci, dirigindo suas respostas e o olhar quase exclusivamente para o coapresentador, Gil do Vigor. A situação gerou uma onda de apoio à apresentadora e muitas críticas à postura do ex-brother.

Ceci não fugiu do assunto, mas admitiu que está pisando em ovos para não comprometer o cargo. "Eu sei que vocês querem falar sobre o que rolou. Estou recebendo um monte de mensagem, mas tenho até medo das directs. Quero preservar meu emprego", explicou ela, reforçando que qualquer comentário mais ácido poderia ser interpretado como parcialidade.

Mesmo assim, a apresentadora confirmou o que muita gente já suspeitava: o clima não foi nada bom nos bastidores. "Sim, eu me senti desconfortável ontem. Foi um programa difícil e ainda tenho muita coisa para falar sobre... depois a gente conversa melhor", adiantou, deixando os seguidores ansiosos por mais detalhes.