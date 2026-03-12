Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'

Web acusa o eliminado da semana de ignorar Ceci Ribeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:32

Ceci Ribeiro desabafa após entrevista com Babu Santana no Bate Papo BBB Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Ceci Ribeiro usou seus Stories no Instagram para desabafar sobre a entrevista com Babu Santana, o último eliminado do BBB 26, na madrugada desta quarta-feira (11).

O burburinho começou logo após a exibição do programa, quando internautas notaram que o ator parecia ignorar as intervenções de Ceci, dirigindo suas respostas e o olhar quase exclusivamente para o coapresentador, Gil do Vigor. A situação gerou uma onda de apoio à apresentadora e muitas críticas à postura do ex-brother.

Ceci Ribeiro desabafa após entrevista com Babu Santana

Ceci Ribeiro desabafa após entrevista com Babu Santana no Bate Papo BBB por Reprodução/Redes Sociais
Gil do Vigor, Babu Santana e Ceci Ribeiro no Bate Papo BBB por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Ceci Ribeiro e Gil do Vigor por Reprodução/Redes Sociais
Ceci Ribeiro desabafa após entrevista com Babu Santana no Bate Papo BBB por Reprodução/Redes Sociais
Babu Santana no Bate Papo BBB por Reprodução/TV Globo
A apresentadora Ceci Ribeiro por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Ceci Ribeiro desabafa após entrevista com Babu Santana no Bate Papo BBB por Reprodução/Redes Sociais

Ceci não fugiu do assunto, mas admitiu que está pisando em ovos para não comprometer o cargo. "Eu sei que vocês querem falar sobre o que rolou. Estou recebendo um monte de mensagem, mas tenho até medo das directs. Quero preservar meu emprego", explicou ela, reforçando que qualquer comentário mais ácido poderia ser interpretado como parcialidade.

Leia mais

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Mesmo assim, a apresentadora confirmou o que muita gente já suspeitava: o clima não foi nada bom nos bastidores. "Sim, eu me senti desconfortável ontem. Foi um programa difícil e ainda tenho muita coisa para falar sobre... depois a gente conversa melhor", adiantou, deixando os seguidores ansiosos por mais detalhes.

Babu Santana deu adeus à chance de faturar o prêmio milionário no Paredão de terça-feira (10), saindo com 68,62% dos votos. Ele enfrentou Milena (30,91%) e Chaiany (0,47%), mas acabou levando a pior na preferência do público.  

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Como Bianca Andrade transformou o BBB em estratégia e faturou R$ 400 milhões

BBB 26: Ana Paula comemora saída de Babu e avisa rivais: ‘Não vamos deixar em paz’

Babu assume interesse em ex-participante do BBB 26 e descarta Chaiany: 'Fiquei enlouquecido'

Enquete BBB 26: Quem é o seu favorito para ganhar o programa?

Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'

Tags:

gil do Vigor Bbb Reality Show Reality bbb 26 Apresentadora Babu Santana Babu Bate-papo bbb Ceci Ribeiro

Mais recentes

Imagem - Ao vivo, Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton e pode enfrentar processo judicial

Ao vivo, Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton e pode enfrentar processo judicial
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (12 de março): oportunidades, dinheiro e encontros movimentam o dia dos signos

Cor e número da sorte de hoje (12 de março): oportunidades, dinheiro e encontros movimentam o dia dos signos
Imagem - Filho de Ozzy Osbourne revela nome da filha recém nascida em homenagem ao cantor; confira

Filho de Ozzy Osbourne revela nome da filha recém nascida em homenagem ao cantor; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26
01

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?
03

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Imagem - Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'
04

Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'