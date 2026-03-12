Acesse sua conta
Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Barrada da festa pelos líderes, jornalista se recusou a cumprir castigo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:52

BBB 26: Ana Paula não cumpre desafio do Barrados no Baile Crédito: Reprodução 

O clima no BBB 26 pegou fogo na noite desta quarta-feira (11), e não foi por causa de nenhuma festa. Ana Paula Renault conseguiu uma exceção nas regras rígidas do programa.

Tudo começou quando os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach escolheram a mineira para o temido 'Barrado no Baile'. Para quem não sabe, a dinâmica consiste em: enquanto a casa curte a Festa do Líder, o escolhido fica confinado em um quarto separado, comendo apenas pão, bebendo água e cumprindo um desafio. 

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
1 de 6
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

Ao ser chamada para o desafio, Ana Paula tentou levar uma bolsinha com itens pessoais, o que é terminantemente proibido. Barrada por um Dummy, a loira não se deu por vencida e tentou esconder objetos nos bolsos do casaco. Foi aí que a 'Voz' da produção interveio com um alerta: "Atenção, Ana Paula! Não pode levar nada!".

Sem papas na língua, a jornalista rebateu na hora. Ela explicou que precisava levar lenços umedecidos por uma necessidade fisiológica básica: "É porque isso aqui... eu vou fazer cocô". Surpreendentemente, a produção cedeu e autorizou a entrada do item, abrindo uma rara exceção na dinâmica.

Indicada por Alberto Cowboy por 'questões de jogo que se renovam diariamente', Ana Paula passou quase sete horas confinada. A sister retornou para a casa na manhã desta quinta-feira (12), ela revelou aos aliados Juliano Floss, Samira e Milena que nem sequer tentou completar a tarefa.

"Nem tentei", disparou a sister, que voltou para o convívio dos colegas com o lenço umedecido na mão. E não é a primeira vez que a participante é 'barrada', ela já havia sido vetada das festas de Maxiane e da terceira liderança de Jonas. 

Enquete BBB 26: Quem é o seu favorito para ganhar o programa?

Tags:

Bbb tv Globo Globo ana Paula Renault Reality Show Reality bbb 26 Ex-bbb big Brother Brasil

