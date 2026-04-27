Ex de Preta Gil se casa com diretor de TV e vira assunto nas redes

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:32
Felipe Suhre voltou a chamar atenção nas redes sociais neste fim de semana ao compartilhar registros do casamento com Erick Andrade. A cerimônia aconteceu no último sábado (25), no Rio de Janeiro, e reuniu amigos e familiares em um clima de celebração que rapidamente repercutiu entre seguidores.
O jornalista ficou conhecido nacionalmente por integrar durante anos a equipe do Mais Você, comandado por Ana Maria Braga. Depois da trajetória na televisão, Felipe decidiu deixar o jornalismo diário para investir em uma nova carreira como mentor de comunicação, com foco em oratória, liderança e comunicação humanizada.
Em 2023, ele também lançou o livro Verdade: Um Lugar para Todos, em que abordou questões pessoais e falou abertamente sobre sexualidade. Na época, participou do Mais Você para comentar o projeto e emocionou Ana Maria Braga durante a entrevista.
Casamento de Felipe Suhre e Erick Andrade
Felipe também chamou atenção no ano passado ao revelar publicamente que viveu um relacionamento com Preta Gil por volta de 2007. A revelação foi feita em uma homenagem após a morte da artista.
“Pouca gente sabe, mas eu e Preta fomos namorados”, escreveu ele ao publicar uma foto antiga ao lado da cantora. Na mesma mensagem, Felipe destacou a alegria de viver da artista e relembrou a força demonstrada por ela nos últimos anos.
Segundo relatos divulgados na época, os dois se conheceram durante o carnaval da Bahia e assumiram romance algum tempo depois, sendo vistos juntos em eventos e shows no Rio de Janeiro.
Agora, Felipe vive nova fase ao lado de Erick Andrade. Nas imagens publicadas do casamento, os dois aparecem trocando alianças e celebrando ao lado de amigos e familiares. “Foi o dia mais lindo e inesquecível das nossas vidas”, escreveu o jornalista ao falar sobre a cerimônia.