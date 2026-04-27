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O que a creatina faz no seu organismo pode surpreender quem só pensa em academia e até quem foge dela

Suplemento famoso no treino agora entra no debate sobre foco, memória e energia mental

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Matheus Ribeiro

  • Agência Correio

  • Matheus Ribeiro

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:00

Estudos ligam a creatina ao desempenho do cérebro, mas os ganhos variam conforme o contexto e o perfil de quem usa
Estudos ligam a creatina ao desempenho do cérebro, mas os ganhos variam conforme o contexto e o perfil de quem usa Crédito: Pexels

A creatina, conhecida por sua fama nas academias, agora avança sobre outro território: o cérebro. Estudos recentes indicam que o suplemento pode ajudar a sustentar a energia mental, favorecer a memória e reduzir a sensação de fadiga em tarefas que exigem concentração.

O interesse cresce porque a substância participa da regeneração de ATP, a moeda de energia das células. No cérebro, esse papel ganha peso em momentos de esforço cognitivo, quando manter o foco por mais tempo vira um desafio real.

Na prática, isso ajuda a explicar por que a creatina deixou de ser vista apenas como aliada de treino. O debate agora inclui estudantes, profissionais sob pressão e até quem busca envelhecer com mais autonomia mental.

Creatina

Creatina pode ser aliada no combate ao câncer por Freepik
[Edicase]O uso da creatina não se limita a atletas (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock) por Imagem: Erhan Inga | Shutterstock
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Creatina por Shutterstock
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Creatina, whey protein, BCAA, vitaminas e ômega 3 por Shutterstock
Whey protein e creatina são alguns dos suplementos mais populares por Shutterstock
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Tomar Creatina faz bem? Confira 8 dúvidas sobre o consumo do suplemento por Shutterstock
[Edicase]A creatina é um suplemento popular entre praticantes de atividade física para melhorar a performance nos treinos (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) por
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Creatina pode ser aliada no combate ao câncer por Freepik

O que a creatina faz no cérebro

A principal função da creatina é ajudar o organismo a repor energia com rapidez. Quando essa engrenagem funciona bem, o cérebro tende a lidar melhor com tarefas prolongadas, sobretudo as que cobram atenção sustentada e memória de trabalho.

Uma revisão com meta-análise publicada em 2024 apontou efeitos positivos em memória, tempo de atenção e velocidade de processamento. Ao mesmo tempo, os autores destacaram que ainda não há melhora comprovada em todas as áreas da cognição, o que pede cautela fora do entusiasmo.

Quando o efeito parece mais visível

Os resultados chamam mais atenção em cenários de maior desgaste mental. Um estudo da Scientific Reports observou que uma dose alta e única de creatina melhorou o desempenho cognitivo e a velocidade de processamento durante privação de sono em voluntários submetidos a 21 horas acordados.

Isso não significa, porém, que a creatina vire um atalho para trocar sono por produtividade. O próprio grupo de pesquisa alertou que o protocolo usou dose elevada, em ambiente controlado, e que essa estratégia não deve ser reproduzida em casa sem orientação adequada.

O que ainda falta esclarecer

Apesar do avanço das pesquisas, a ciência ainda tenta entender quem realmente se beneficia mais. Há sinais de que pessoas sob estresse metabólico ou com menor disponibilidade de creatina possam responder melhor, mas os achados seguem heterogêneos entre os estudos.

Esse ponto é decisivo para evitar promessas exageradas. Hoje, o cenário mais honesto é este: a creatina desponta como recurso promissor para o cérebro, mas ainda não se firmou como solução universal para foco, memória ou concentração.

Dose e cuidado antes de usar

Quando o assunto é suplementação cotidiana, as referências mais citadas apontam a creatina monohidratada como a forma mais estudada, geralmente em doses de 3 a 5 gramas por dia. Em adultos saudáveis, esse uso costuma ser considerado seguro nas quantidades recomendadas.

Ainda assim, segurança não elimina prudência. Pessoas com doença renal ou outras condições clínicas precisam conversar com um profissional de saúde antes de iniciar o consumo, especialmente porque doses altas ou uso sem acompanhamento podem trazer riscos desnecessários.

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