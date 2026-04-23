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Mulher usa folha de caderno do filho, fura lata velha e cria negócio de 2 bilhões de dólares sem saber

Frustrada com o gosto amargo e os resíduos no café, Melitta Bentz usou um prego, uma caneca de latão e folha de papel para criar o método que revolucionou o consumo de café no mundo

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  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:00

Conheça a história de Melitta Bentz, a inventora que criou o primeiro filtro de papel em 1908 e fundou uma das marcas mais icônicas da história, presente nos lares brasileiros há mais de 50 anos
Conheça a história de Melitta Bentz, a inventora que criou o primeiro filtro de papel em 1908 e fundou uma das marcas mais icônicas da história, presente nos lares brasileiros há mais de 50 anos Crédito: Wikimedia Commons

Conhecida por ser uma das bebidas mais consumidas do mundo, beber o café antigamente nem sempre foi uma experiência limpa e cheia de prazer para saboreá-lo.

No início do século 20, quem preparava a bebida em casa precisava lidar com um grande problema: o pó que sobrava no fundo da xícara e o gosto excessivamente amargo resultante da fervura prolongada.

Porém, foi em Dresden, na Alemanha, que uma mulher chamada Melitta Bentz criou algo para deixar a bebida cada vez mais deliciosa: o filtro de café

Dia Mundial do café: veja dez curiosidades sobre a bebida

De vilão a aliado: o café deixou de ser visto apenas como prejudicial e hoje é associado a benefícios, principalmente pelo alto teor de antioxidantes, com potencial efeito protetor cardiovascular e metabólico por Freepik
Consumo recomendado: até 300–400 mg de cafeína por dia (cerca de 4 a 5 xícaras pequenas), com variações para públicos específicos, tipo gestantes: até 200 mg/dia e crianças: consumo deve ser limitado ou evitado por Imagem gerada por inteligencia artificial
Horário faz diferença: recomendação geral é evitar o consumo após o meio da tarde (16h–17h), já que a cafeína pode impactar o sono por Freepik
Efeito pouco conhecido: o café pode reduzir a absorção de minerais como ferro e cálcio quando consumido logo após refeições principais por Freepik
Dependência leve: embora não seja considerado uma droga pela Organização Mundial da Saúde, o consumo frequente pode gerar hábito e sintomas leves de abstinência por Divulgação
Mudança de perfil do consumo: até os anos 90, o Brasil exportava os melhores grãos e consumia internamente um café mais amargo e de menor qualidade, muitas vezes resultado de torra excessiva para mascarar impurezas por Freepik
Consumidor mais exigente: cresce o interesse por origem dos grãos, tipos de torra e métodos de preparo — especialmente entre os mais jovens, que passam a encarar o café como experiência, e não só hábito por Shutterstock
Diferença geracional clara: gerações mais antigas mantêm o consumo do café tradicional forte e frequente, enquanto os mais jovens buscam cafés mais equilibrados, com notas sensoriais variadas (doce, frutado, achocolatado) por Shutterstock
Nova forma de consumo: há uma tendência crescente de consumir o café sem açúcar, valorizando o sabor natural da bebida. Esse movimento acompanha a evolução do paladar e a maior qualidade dos grãos, que dispensam a necessidade de mascarar o amargor por Imagem: PxHere
Muitos brasileiros ainda não conhecem o sabor real do café — o amargor intenso, comum no consumo tradicional, nem sempre é uma característica natural da bebida por Pexels
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De vilão a aliado: o café deixou de ser visto apenas como prejudicial e hoje é associado a benefícios, principalmente pelo alto teor de antioxidantes, com potencial efeito protetor cardiovascular e metabólico por Freepik

A invenção no improviso

A solução para um problema global nasceu de forma quase doméstica. Frustrada com os métodos da época, Melitta começou a experimentar na própria cozinha de casa.

Ela pegou uma caneca de latão, fez furos no fundo com um martelo e um prego e, para servir de filtro, utilizou um pedaço de papel mata-borrão retirado do caderno escolar de seu filho.

Melitta Bentz era amante de café e criou o filtro de papel para se livrar da borra que ficava após coar
Melitta e Hugo Bentz em 1897, em Dresden Crédito: Wikimedia Commons / CreativeCommons

Ao despejar a água quente sobre o pó depositado naquele papel improvisado, ela percebeu que o líquido escorria para a xícara de forma uniforme, livre de resíduos e com um sabor muito mais suave. Estava criado o primeiro filtro de café do mundo.

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De casa ao império global

Além de ser uma inventora, Melitta também dominava o mundo dos negócios. Em junho de 1908, ela registrou a patente de sua invenção e, em dezembro do mesmo ano, fundou a empresa que leva seu nome, começando a produção em um quarto do apartamento da família com um capital inicial irrisório.

Melitta Bentz era amante de café e criou o filtro de papel para se livrar da borra que ficava após coar
O primeiro coador de papel foi feito com uma folha de papel e um latão furado com pregos Crédito: Wikimedia Commons / Melitta / Museu de Rotterdam / Reprodução

O sucesso foi imediato. Em 1909, após apresentar o produto na Feira de Leipzig, vendeu mais de 1.200 unidades. O negócio cresceu rapidamente, envolvendo o marido e os filhos na produção e nas entregas feitas em carrinhos de mão.

Nem mesmo as duas Guerras Mundiais, que forçaram a interrupção da produção e o racionamento de papel, conseguiram frear o avanço da marca, que em 1929 mudou sua sede para Minden, onde permanece até hoje.

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Casa Ópera: fica na Rua Pernambuco, nº 280, Pituba. @casaopera por Reprodução
Le Lapin Confeitaria. Fica na Rua Engenheiro Adhemar Fontes, nº35E - Pituba. @lelapin.ba por Reprodução
Jeanne Garcia Confeitaria: fica na Ramalho Ortigão, 30 - Pituba por Reprodução
Falka Confeitaria: fica na Rua Artur de Sá Menezes, nº150, Pituba. @falkaconfeitaria por Reprodução
CamuCaju Confeitaria: fica na Rua Oswaldo Cruz, 372 por Reprodução
California Brownieria: fica na Rua das Hortênsias, nº 398 (Praça Ana Lúcia Magalhães). @californiabrownieria por Reprodução
A Gauchinha Confeitaria: fica n Solar Cunha Guedes, por Leonardo Machado Freire
Espaço Latitude 13: fica na R. Dr. João Pondé, 378 por Reprodução
Doce Encontro: fica na Rua das Gaivotas, nº 120, Imbuí. @doceencontroo_ por Reprodução
Sagratto Café Bar: fica no Largo da Baixa do Bonfim, Bonfim. @sagrattocafebar por Reprodução
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Casa Ópera: fica na Rua Pernambuco, nº 280, Pituba. @casaopera por Reprodução

Um legado de vanguarda social

Além da inovação técnica, Melitta Bentz foi pioneira na gestão de pessoas. Em uma época em que direitos trabalhistas eram escassos, ela implementou benefícios como a semana de trabalho de cinco dias, férias anuais acima da média e bônus de Natal para seus funcionários.

Esse espírito empreendedor transformou a pequena oficina doméstica em um grupo internacional que hoje emprega mais de 5 mil pessoas e fatura bilhões de euros anualmente.

Delícias de café

Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock
Bombom ao creme trufado de café (Imagem: Reprodução Digital | EdiCase) por Imagem: Reprodução Digital | EdiCase
O café contém antioxidantes que contribuem para a saúde celular e prevenção de doenças (Imagem: fast-stock | Shutterstock) por Imagem: fast-stock | Shutterstock
O café oferece diversos benefícios para o organismo, mas deve ser consumido com moderação para evitar malefícios (Imagem: Sunlight_s | Shutterstock) por Imagem: Sunlight_s | Shutterstock
O cuidado com a saúde bucal é essencial para evitar o desgaste do esmalte amolecido pela acidez do café (Imagem: Rido | Shutterstock) por Imagem: Rido | Shutterstock
O café possui benefícios nutricionais significativos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A cafeteira elétrica deve ser desligada após o uso (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Cookie de Nutella e Café Expresso/ Sobrê por Marina Silva/ CORREIO
Frappuccino de Nutella e Croque Monsier/ Lar Café Bistrô por Marina Silva/ CORREIO
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Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock

O universo dos filtrados hoje

A ideia simples de 1908 abriu caminho para uma infinidade de métodos que os "coffee lovers" utilizam atualmente.

Se hoje podemos escolher entre o suporte clássico da Melitta, a elegância de uma Chemex ou a tecnologia japonesa da Hario V60, tudo começou com a inquietação de uma dona de casa que só queria uma xícara de café melhor.

No Brasil, o método de papel chegou oficialmente em 1968 e se tornou o favorito absoluto nos lares brasileiros, provando que a praticidade de Melitta Bentz atravessou fronteiras e gerações.

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