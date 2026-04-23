Mulher usa folha de caderno do filho, fura lata velha e cria negócio de 2 bilhões de dólares sem saber

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Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:00
Conhecida por ser uma das bebidas mais consumidas do mundo, beber o café antigamente nem sempre foi uma experiência limpa e cheia de prazer para saboreá-lo.
No início do século 20, quem preparava a bebida em casa precisava lidar com um grande problema: o pó que sobrava no fundo da xícara e o gosto excessivamente amargo resultante da fervura prolongada.
Porém, foi em Dresden, na Alemanha, que uma mulher chamada Melitta Bentz criou algo para deixar a bebida cada vez mais deliciosa: o filtro de café
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A solução para um problema global nasceu de forma quase doméstica. Frustrada com os métodos da época, Melitta começou a experimentar na própria cozinha de casa.
Ela pegou uma caneca de latão, fez furos no fundo com um martelo e um prego e, para servir de filtro, utilizou um pedaço de papel mata-borrão retirado do caderno escolar de seu filho.
Ao despejar a água quente sobre o pó depositado naquele papel improvisado, ela percebeu que o líquido escorria para a xícara de forma uniforme, livre de resíduos e com um sabor muito mais suave. Estava criado o primeiro filtro de café do mundo.
Além de ser uma inventora, Melitta também dominava o mundo dos negócios. Em junho de 1908, ela registrou a patente de sua invenção e, em dezembro do mesmo ano, fundou a empresa que leva seu nome, começando a produção em um quarto do apartamento da família com um capital inicial irrisório.
O sucesso foi imediato. Em 1909, após apresentar o produto na Feira de Leipzig, vendeu mais de 1.200 unidades. O negócio cresceu rapidamente, envolvendo o marido e os filhos na produção e nas entregas feitas em carrinhos de mão.
Nem mesmo as duas Guerras Mundiais, que forçaram a interrupção da produção e o racionamento de papel, conseguiram frear o avanço da marca, que em 1929 mudou sua sede para Minden, onde permanece até hoje.
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Além da inovação técnica, Melitta Bentz foi pioneira na gestão de pessoas. Em uma época em que direitos trabalhistas eram escassos, ela implementou benefícios como a semana de trabalho de cinco dias, férias anuais acima da média e bônus de Natal para seus funcionários.
Esse espírito empreendedor transformou a pequena oficina doméstica em um grupo internacional que hoje emprega mais de 5 mil pessoas e fatura bilhões de euros anualmente.
Delícias de café
A ideia simples de 1908 abriu caminho para uma infinidade de métodos que os "coffee lovers" utilizam atualmente.
Se hoje podemos escolher entre o suporte clássico da Melitta, a elegância de uma Chemex ou a tecnologia japonesa da Hario V60, tudo começou com a inquietação de uma dona de casa que só queria uma xícara de café melhor.
No Brasil, o método de papel chegou oficialmente em 1968 e se tornou o favorito absoluto nos lares brasileiros, provando que a praticidade de Melitta Bentz atravessou fronteiras e gerações.