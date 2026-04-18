TRUQUE CASEIRO

O truque da borra de café no vaso sanitário funciona? Veja benefícios para o seu banheiro

Prática ganha força por funcionar como um desodorizador natural e econômico, mas exige cuidados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:29

A borra do café pode ser sua companheira diária Crédito: Freepik

Sabe aquele restinho de café que sobra no filtro todas as manhãs? A maioria das pessoas joga direto no lixo, sem imaginar que esse resíduo pode ser um aliado poderoso (e cheiroso) na limpeza doméstica. Jogar a borra de café na descarga tem se tornado um "truque" para quem quer manter o banheiro fresco sem gastar com produtos químicos caros.

O grande segredo está na química natural do grão. A borra de café possui uma estrutura extremamente porosa, capaz de "sequestrar" os gases que sobem pela tubulação, neutralizando odores desagradáveis de forma quase instantânea. É como se você tivesse um filtro de carvão ativado natural dentro do seu vaso.

Borra de café serve como um truque para o seu banheiro 1 de 4

Além de combater o cheiro, a textura granulada da borra atua como uma esfoliação suave nas paredes do vaso sanitário. Ao dar a descarga, esses pequenos grãos ajudam a desprender resíduos que costumam grudar na porcelana, mantendo a superfície limpa por mais tempo, sem a necessidade de esfregar com ácidos ou cloro o tempo todo.

Para quem busca uma rotina mais ecológica, essa é uma alternativa brilhante aos aerossóis que poluem o ar. É uma forma de reutilizar algo que seria descartado, economizando dinheiro e reduzindo o impacto ambiental na sua casa.