SAÚDE

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Atriz precisou iniciar tratamento imediato após chegar ao hospital com 39º de febre

Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 22:02

Carolina Dieckmmann teve uma infecção bacteriana chamada pielonefrite Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para fazer um desabafo e emitir um alerta importante aos seguidores. Após passar mais de quatro dias internada devido a uma infecção avançada no rim esquerdo, a atriz de 47 anos, que já está se recuperando em casa, detalhou o diagnóstico de pielonefrite, uma inflamação bacteriana que afeta os órgãos urinários.

A artista pegou o público de surpresa nos últimos dias ao revelar o quadro de saúde. Devido à gravidade da situação, ela precisou passar por um tratamento imediato e intenso com antibióticos na veia.

"Febre é coisa séria... Muitas vezes, é o jeito mais claro que o nosso corpo tem de nos avisar que há algo sério e urgente acontecendo", iniciou Carolina, na publicação feita nesta quinta-feira (4). "As redes sociais são boas na hora que a gente pode usar nosso alcance, nossa voz e nossa experiência para compartilhar coisas que possam ser úteis a outras pessoas."

Ao chegar à unidade médica, Carolina descobriu que o diagnóstico se mostrou mais complexo do que uma simples virose. "Brevemente: o que tive foi uma pielonefrite, uma infecção no rim, e ela veio de uma infecção urinária assintomática. Quando vi, eu já estava com 39º de febre e com uma dor na lombar", relatou.

O susto aconteceu às vésperas de um compromisso profissional, já que Carolina está no elenco das gravações do filme "A Viagem". "Como eu ia fazer uma viagem a trabalho, para um lugar remoto, de difícil acesso, achei melhor, já que estava com 39º de febre, ao invés de tomar um antitérmico, ir ao hospital ver se eu não estava com nenhum vírus desses como chikungunya, dengue, etc., essas coisas que podem dar febre", explicou.

A pielonefrite ocorre quando uma bactéria compromete o trato urinário e atinge os rins, gerando sintomas como calafrios, febre alta, dor lombar, náuseas e mal-estar. No caso da atriz, a demora em descobrir a infecção silenciosa quase trouxe consequências fatais.

Carolina Dieckmmann 1 de 8

"Quando cheguei ao hospital, descobri [a doença] num estágio mais avançado, mas ainda controlado. Qual o grande perigo que eu corri? Que isso virasse uma assepsia, porque quanto mais tempo você demora para entrar com o antibiótico certo, mais fácil aquela bactéria ir tomando conta do seu corpo (...) e matar a pessoa", contou Carolina.

A decisão de expor o caso na internet foi motivada pelo desejo de conscientizar as pessoas sobre a importância de ouvir os sinais do próprio corpo. Ainda em processo de recuperação, ela aproveitou para tranquilizar os fãs e agradecer pelo apoio recebido.